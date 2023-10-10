每年夏天，美國東西兩岸的沙灘上常擠滿人潮，今年也不例外，我們和老二全家人及親家母在有名的澤西海岸（Jersey Shore）度假一周。

當我家老爺正享受著和兩個孫子在海邊玩堆沙和跳浪的同時，我身穿短裝、眼戴大墨鏡，悠閒自在地半躺在沙灘椅上，享受著晴空萬里的驕陽和大西洋吹來的鹹鹹海風。

這時在我正前方的陽傘下，有一位年輕媽媽帶著一個約五歲大的小男孩。只見她每隔一段時間，就非常仔細地為兒子全身上下塗抹防曬乳液，其餘時間，媽媽享受日光浴，兒子則乖乖地玩細沙。這讓我想起了一個統計數據，全美十八歲以下和單親父母住在一起的兒童比率，是全球比率的三倍多。我真希望每一個單親家庭的孩子，能像我眼前這位可愛小男孩一樣，在單親爸爸或媽媽的照顧下，順利成長。

半醒狀態下，我彷彿看到一個身材瘦高、患自閉症和偶有癲癇動作的十幾歲大男孩，在爸爸的呵護下，他半搖半晃地慢步走向海邊層層翻滾的白浪。

我曾經在一所專收「身心特殊學生」的公立學校 任教，我很瞭解，這些小朋友的家庭，除了在各方面需要承受一般人難以想像的壓力之外，更需要的是親友的陪伴、社會的關懷和政府的支持。

我正要起身到海邊伸展筋骨時，看到一隻五彩繽紛的風箏在天空迎風飛揚，順著風箏往下看，一個滿臉歡笑的小女孩，在曬得渾身黝黑的爸爸引導下，拉著風箏線，試著一起將風箏送上天。一旁沒有閒著的媽媽拿著手機，忙著用不同的角度，想把父女之情定格在每一瞬間。

我和我家老爺也曾經帶著兩個小孩，在麻省理工學院的運動場上放過風箏，眼下的情景，勾起我的溫馨回憶。很開心在這藍天白雲的沙灘上，讓我深深感受到人間親情的美好。