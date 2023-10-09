新澤西州 北部的羅塞爾公園（Roselle Park），靠近紐瓦克國際機場，有一個跳國標、拉丁舞的場地，吸引了不少附近的跳舞人士。十二年前，我們正在如火如荼地學社交舞，有時會來這裡，他們周末辦的舞會也供應晚餐，這裡的菜是有特色的俄國 料理。

我們鄰居中有一對夫婦早年就是善舞之人，他們專精於國標、拉丁，舞藝到了出神入化的地步；對我們學的西岸搖擺舞（West Coast Swing），則是憑著國標拉丁舞的深厚功力，無師自通。

不久前，他們雲遊華盛頓特區數周，與該地的舞林人物切磋，碰上一位西岸搖擺舞的高手，鄰居太太在一番交手之下，自己覺得舞功大進；同時，我在舞蹈學校上課，也跟鄰居們吹噓自己進步良多。空口無憑，於是我們就相約該年八月初，在羅塞爾公園的舞池驗證一下彼此進步的程度。

到了舞池，不管事前如何吹噓，馬上就真相大白。我和鄰居女士交手數招，發現她真是舞林奇葩。這次在華盛頓特區數周停留，雖然沒去正式上課，她西岸搖擺舞的舞藝比以前進步許多，我猜她也覺得我在舞蹈學校的進步幅度也不小，正應了俗話說的：「行家一出手，便知有沒有。」

臨別時，我傳授她西岸搖擺舞的基本動作，就是不管什麼招式，起步時一定是女士往前走兩步。一般人聽到這基本動作，無法體會其中的奧妙，西岸搖擺舞博大精深，基本招式有六步的，也有八步的，如果加上變化，一個招式可加長到十步、十二步等，所以招式一旦使出，何時結束有時並不明顯；反過來說，如果看到下一招已經開始，則可以確定本招已經結束。

跳舞的招式，類似於金庸武俠小說的武功招式，北丐洪七公使出丐幫掌門人代代單傳的降龍十八掌，每一掌就是一個招式。現在我去老人中心 練太極拳，老師教八段錦，每一段錦就是一個招式。

我們在羅塞爾公園的過招結果，其他鄰居都感興趣，尤其我去舞蹈學校習舞是否有成，大家都關切；我這位善舞鄰居一向開風氣之先，由她來鑒定更是不失公允，大家都等她發表評語，結果卻令人失望。

她先引用孔子曰：「三人行，則必有我師。是故弟子不必不如師，師不必賢於弟子，聞道有先後，術業有專攻，如是而已。」眾人正聽得一頭霧水，她說：「我的專長是國標拉丁，對西岸搖擺舞實在無法評價。」其他鄰居才知道跳舞也分好多種，術業有專攻，每種舞都有專門的舞蹈比賽，比賽當局聘請專業舞者當裁判，所以舞跳得好不好，不是簡單的問題。

雖然已過了十二年，每每想起以前努力學舞的場地，和在該地發生的往事及趣事，還是令我懷念不已。