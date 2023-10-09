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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

跨國列車取消了

李麗珠

在以前，我理解中的German Time所代表的意思是「精準」，或是「過時不候」，但曾幾何時，一切都已不如過往了。

早在幾個月前，先生就安排好我們赴德國比利時的行程，最令我感到特別並一心期待的，是將乘坐跨國快車（IC , High Speed Train）由法蘭克福直達布魯塞爾，車程預計三個多小時，我甚至早就在心中盤算著，要在車上好整以暇，美美地吃頓午餐。

我們趕早就到了法蘭克福火車總站，依照平日習慣，先去走一趟將要上車的月台，以確定所在的位置，避開臨時手忙腳亂的可能；先生處理事情向來周全，我多少也學到了一些他的謹慎。

時間還多得很，我們找了地方坐定，一邊喝著咖啡，一邊打量著四周絡繹不絕的旅客；旅客們拖拉著沉重的行李，個個來去匆匆，相信在這迷宮似的偌大車站，每天都上演著追趕跑跳碰的場面，希望大家都能旅途平安，順利到達自己的目的地。

看見有個詢問台就在不遠處，我正想去打聽一下，我們所訂的座位是在車頭或車尾？

這一打聽可不得了，我們要去布魯塞爾的班次竟然取消了，原因不明，詢問台也是剛才得到消息，還沒來得及對外廣播。

於是我們氣極敗壞趕到售票處，在大大的「DB」（德國國鐵Deutsche Bahn，簡稱DB）標誌下，得知下一班列車是在二個小時之後，而且不能夠保證有座位時，先生立刻當機立斷，選擇了退票。

就在我正欲哭無淚、一心遺憾我的布魯塞爾之行時，先生已經打電話取消了我們預訂的旅館，並迅速在我們熟悉的溫泉小鎮Bad Homburg 訂妥房間，看來我們與德國的情緣仍然未了。

多年來我隨著先生進出歐洲，跨國列車也坐過許多回，然而這一次的遭遇，確實又是一個難忘的體驗。

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