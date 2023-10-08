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聖路易斯森林公園

艾利克

在一次學期結束後，不少同學都回國或出外旅行，為了省機票錢的我，決定繼續待在聖路易斯，當時我躺在住家的沙發上，正想著有什麼地方可以閒晃，這時也留在美國的同學Samuel知道我也待在這，突然傳訊息給我，找我到學校附近的森林公園走走，地點就是聖路易斯森林公園。

這個森林公園算是當地知名景點，但平時忙於課業的我從未去過，便一口答應了Samuel的邀約。吃完了外送來的麥當勞漢堡後，我漫步走向Samuel的住家，到達後大約等待十分鐘左右，他朋友開著一輛二手的Honda前來，我上車簡單寒暄一下，不久便抵達聖路易斯森林公園。

聖路易斯森林公園占地相當廣大，裡面包含動物園、藝術博物館、高爾夫球場、網球場等設施。我們開進森林公園後，依著指示開往停車場，停車場附近就是聖路易斯藝術博物館，博物館外觀屬於布雜藝術（Beaux-Arts）風格建築，大門前有個騎士雕像，整體看起來十分宏偉。

進入博物館後，內部裝潢偏向現代藝術風格，裡面有不少藏畫與藝術雕塑，除了歐美作品以外，也有中國藝術風格的作品與瓷器，可謂館藏豐富，認真參觀完要花費不少時間。此外，一樓大廳不定時也有音樂表演活動，讓人得到視覺與聽覺的雙重享受。

參觀完後，我們走出博物館，沿著前面的湖泊走去，湖的周邊有許多樹木與灌木叢，看起來生氣盎然，邊散步邊感受大自然的芬多精，渾身舒暢，瞬間換了個美好的心情，把平時累積的煩惱擱在一旁，體驗著片刻的歲月靜好。

走到湖的後方，聽見有點喧鬧的聲音，原來剛好碰上了非裔人士的節慶活動，路上小朋友拿著棉花糖追逐嬉戲，看起來活潑可愛，這讓我們也羨慕起小孩的天真無憂。沿路上也有不少野餐與運動的民眾，這裡給了當地人輕鬆悠閒的活動環境，比起市中心快速的步調，只有在這裡才能靜靜地感受恬靜的美好。

人只有在緩慢時才能靜下心來思考與體驗，來過一次之後，以後大概會更頻繁地出遊，這裡可以算是聖路易斯的美好桃花源。

博物館 雕塑 動物園

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