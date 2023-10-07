我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

活在當下，優雅老去

譚艷華

人的心態有時候很矛盾。我小時候總希望自己快點長大，可以名正言順地做大人可以做的事情，例如可以隨心所欲地支配自己的零花錢；可以義無反顧地做決定而無需徵求父母的意見；可以談一場轟轟烈烈的戀愛。但當我長大後，一個人面對許多事情時，我又希望變回一個小女孩，過著無憂無慮的生活。現在，差不多到了知天命的年紀，我才逐漸明白人生是一場不可逆的馬拉松，我們所能做的是活在當下，用心去感受沿途不同的風景。

四年前，出其不意的一場大病令我感到人生無常，疾病隨時會降臨在我們每個人身上，我開始注重均衡飲食、勤於運動和保持積極的心態。這兩年，眼角隱隱露出魚尾紋，白髮也星星點點地顯現出來，衰老正不知不覺地改變著我的身體。雖然早已明白生老病死是每個人的必經之路，但我依然希望這個過程來得慢一些。

那場大病後，家人不離不棄的悉心照料教會我感恩，也讓我明白什麽是我人生最重要的東西。我讀了一些健康保健和心理方面的書，最大的收穫是學會「活在當下」。昨天已無法挽回，明天還沒有到來，我們能把握的是今天，此時此刻。抱著過好每一天的心態，我的生活更加輕盈，少了許多不必要的焦慮。

此外，我也意識到人生的下半場，應該是精簡生活，我摒棄了以前努力省錢好去買大房子的心態，多大的房子也不過是夜求一宿。以前喜歡在大減價時大買特買，衣服、鞋子、包包，有些至今還掛在櫃子沒開封。捨棄無謂的雜念和欲望，對物質進行「斷捨離」，令我的心情輕鬆明快起來。

現在，我更注重家庭生活，在疫情期間，我從網路上學會了做特色早餐，例如腸粉、蒸包子和烤芝士麵包。我還學會烹煮口味正宗的泰式咖喱雞、日本壽司和越南牛肉河粉。看到小孩吃得津津有味、一副滿足的樣子，我覺得很有成就感，世上還有什麽地方比一個充滿人間煙火氣的家更溫馨可愛呢？

減少了對物質的依賴，我開始追求精神上的小確幸，一本好書、一段好聽的音樂，或者與朋友共度一個美好的下午時光都令我精神愉悅。我從小就喜歡文學，閱讀和寫作是我的興趣，以前因為要照顧三個小孩，沒有太多時間兼顧自己的愛好，現在我每天抽時間讀書，即使在上班途中也一邊開車一邊聽電子書。

另外，利用零碎的時間隨時隨地寫下自己的所感所悟，即使不能成為思想家或者文學家，也無所謂。能夠找到自己的興趣，並沉迷其中，那是一種無與倫比的幸福感受。

年華正在逝去、容顏不再年輕，但我相信我所讀過的書、走過的路、見過的人，早已改變我，令我成為現在的自己。歲月的沉澱，閱歷的凝聚以一種潤物又細巧無聲的方式在我們身上呈現出來。所以，我每天努力生活，希望自己能夠成為一個睿智、平和的人，從容優雅地老去。

越南 疫情 馬拉松

上一則

被冰凍的肩膀（上）

下一則

醫療口譯服務

延伸閱讀

亞運拳擊／走過東奧失利、性別爭議 台林郁婷奪金

亞運拳擊／走過東奧失利、性別爭議 台林郁婷奪金
世界桌遊「大富翁」(下)

世界桌遊「大富翁」(下)
亂燉式淘寶

亂燉式淘寶
觀鞋墊，憶母親

觀鞋墊，憶母親

熱門新聞

日本作家村上春樹。（美聯社）

諾貝爾文學獎不再青睞村上春樹？看好度榜首是中國女作家

2023-09-29 02:16
嚴歌苓。(中新社)

以文學為民族寫歷史 嚴歌苓盼中國作家說真話

2023-10-01 13:31
臺灣湛藍海洋聯盟共同創辦人暨執行長陳思穎。(記者邱德祥／攝影)

湛藍海洋推水上掃地機器人 清除海廢找回純淨

2023-09-29 07:00
南寶總經理許明現。(記者蘇健忠／攝影)

台灣接著劑龍頭 南寶樹脂精準研發 打響口碑

2023-10-01 07:00
小說家王文興9月27日辭世，享壽84歲。圖為他在老家紀州庵留影。（本報資料照片）

小說家王文興84歲辭世 「文字的苦行僧」一天只寫30字

2023-10-02 19:29
遊客拍下皮卡丘版的「戴灰色氈帽的自畫像」。（Getty Images）

皮卡丘亂入荷蘭梵谷美術館「寶可夢」致敬經典名畫

2023-09-30 20:31

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞