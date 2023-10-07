人的心態有時候很矛盾。我小時候總希望自己快點長大，可以名正言順地做大人可以做的事情，例如可以隨心所欲地支配自己的零花錢；可以義無反顧地做決定而無需徵求父母的意見；可以談一場轟轟烈烈的戀愛。但當我長大後，一個人面對許多事情時，我又希望變回一個小女孩，過著無憂無慮的生活。現在，差不多到了知天命的年紀，我才逐漸明白人生是一場不可逆的馬拉松 ，我們所能做的是活在當下，用心去感受沿途不同的風景。

四年前，出其不意的一場大病令我感到人生無常，疾病隨時會降臨在我們每個人身上，我開始注重均衡飲食、勤於運動和保持積極的心態。這兩年，眼角隱隱露出魚尾紋，白髮也星星點點地顯現出來，衰老正不知不覺地改變著我的身體。雖然早已明白生老病死是每個人的必經之路，但我依然希望這個過程來得慢一些。

那場大病後，家人不離不棄的悉心照料教會我感恩，也讓我明白什麽是我人生最重要的東西。我讀了一些健康保健和心理方面的書，最大的收穫是學會「活在當下」。昨天已無法挽回，明天還沒有到來，我們能把握的是今天，此時此刻。抱著過好每一天的心態，我的生活更加輕盈，少了許多不必要的焦慮。

此外，我也意識到人生的下半場，應該是精簡生活，我摒棄了以前努力省錢好去買大房子的心態，多大的房子也不過是夜求一宿。以前喜歡在大減價時大買特買，衣服、鞋子、包包，有些至今還掛在櫃子沒開封。捨棄無謂的雜念和欲望，對物質進行「斷捨離」，令我的心情輕鬆明快起來。

現在，我更注重家庭生活，在疫情 期間，我從網路上學會了做特色早餐，例如腸粉、蒸包子和烤芝士麵包。我還學會烹煮口味正宗的泰式咖喱雞、日本壽司和越南 牛肉河粉。看到小孩吃得津津有味、一副滿足的樣子，我覺得很有成就感，世上還有什麽地方比一個充滿人間煙火氣的家更溫馨可愛呢？

減少了對物質的依賴，我開始追求精神上的小確幸，一本好書、一段好聽的音樂，或者與朋友共度一個美好的下午時光都令我精神愉悅。我從小就喜歡文學，閱讀和寫作是我的興趣，以前因為要照顧三個小孩，沒有太多時間兼顧自己的愛好，現在我每天抽時間讀書，即使在上班途中也一邊開車一邊聽電子書。

另外，利用零碎的時間隨時隨地寫下自己的所感所悟，即使不能成為思想家或者文學家，也無所謂。能夠找到自己的興趣，並沉迷其中，那是一種無與倫比的幸福感受。

年華正在逝去、容顏不再年輕，但我相信我所讀過的書、走過的路、見過的人，早已改變我，令我成為現在的自己。歲月的沉澱，閱歷的凝聚以一種潤物又細巧無聲的方式在我們身上呈現出來。所以，我每天努力生活，希望自己能夠成為一個睿智、平和的人，從容優雅地老去。