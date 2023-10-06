大谷翔平 是日籍的棒球明星，目前效力於美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使 隊，是百年難得一見的投打「二刀流」選手，被稱為只有漫畫中才會見到的「怪物選手」，有人甚至稱他為「獨角獸」，他除了投手之外，也能擔任外野手。大谷不僅在球場上的投打能力超群，人也長得十分帥氣，面對媒體、球迷與對手，永遠維持著一貫的謙和態度，這些優點讓他贏得一大票死忠粉絲。

為了一睹大谷翔平的風采，今年八月底我們趁著從維吉維亞州開車去費城 探望孫女的機會，特別前往離大女兒住處不遠的「市民銀行球場」（Citizens Bank Park），觀賞天使隊對費城人隊的職業棒球賽，在這場比賽中大谷翔平總計五打數擊出三支安打，其中兩支一壘安打，一支二壘安打，貢獻兩分打點，隊友也擊出三支全壘打，不過天使被費城人轟了五支全壘打，終場以七比十二輸給費城人。

市民銀行球場從二○○四年開始啟用，共有四萬三千六百五十一個座位，在二○一二年時觀眾紀錄曾達到最多的四萬六千九百六十七人。棒球場呈鑽石形狀，那天晚上看球時，整個球場在燈光以及自由鐘七彩顏色的照耀下，看起來像是一顆閃耀的鑽石，非常漂亮。

這個球場的中外野看台後方的鐵塔上，有一座仿照自由鐘輪廓設計的大鐘。這座鐘在費城人隊的球員打出全壘打以及球隊勝利之後會鳴響，並且會左右擺動、發出彩色的閃光。那天費城人共打出五支全壘打而且又贏球，整個晚上自由鐘悠揚洪亮的鐘聲不時地響徹球場的天空，讓熱情的費城人球迷嗨到最高點。

一般而言，美國職棒大聯盟客隊的球員休息區（Dugout）位於三壘側，為了可以近距離親睹大谷翔平的球技，我們在購票時，特別選在三壘後方的看台上，那天我們運氣不錯，買到視野很棒的位置，可以很清楚地看到大谷出賽的所有實況。

雖說這次的球賽最主要是去看大谷翔平，但因天使已無緣季後賽，而且兩個女兒都住在費城，所以那天我們其實是替費城人加油的，不過由於我是谷迷，我也同時希望大谷在打擊方面有所表現。結果費城人贏球，大谷翔平雖然沒有擊出全壘打，但也繳出猛打賞的優異成績，完全滿足了我賽前的兩個期待。

大谷翔平日前由於右側腹斜肌發炎，已經連休十場比賽，至今依然未能先發，我們真的很幸運，能夠在他停機之前欣賞他的美技。那天傍晚的球賽緊張刺激、高潮迭起，再加上天公作美，氣溫只有華氏七十五度（約攝氏二十三度），讓我們度過了一個激情舒適的棒球之夜。