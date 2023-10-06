在長大成人的階段，生活充滿了挑戰與壓力，所幸蒙上天眷顧，我在同儕中有稍好的際遇，學業有成、立業成家，一切都順遂。所學雖是冷門的教育 專業，卻忝獲美國大學教職，一路走來兢兢業業，平時努力進修專研，用心教學，多年苦心，不負所望。

有一段時間裡，每年有超過兩百名新學生修我的課，我在開學第一周熟識每位學生，與他們互動。在同事和學生的眼中，我是一個精神抖擻、樂觀快樂、熱心服務和有求必應的強者。

孰知這工作的使命感替我帶來了麻煩，由於長期忙碌、飲食不規律，再加上坐姿不良、缺乏運動，身體超重及腰頸多節椎間盤嚴重突出，導致手腳發麻，全身疼痛，舉步為艱。身體從頭到腳時刻都充滿著尖錐刺骨的折磨感，行走坐臥皆萬般不適，有如魔咒纏身，揮之不去。

剎那間，一向生龍活虎的我變成了一隻病貓，全身神經抽痛，以致胃口全無，夜不能寐、專注力下滑，對周遭事物不感興趣，對人也失去耐心。

同事與學生們看見我戴上了厚實的護腰帶，踱著蹣跚的慢步進入教室，大家都以同情的態度對我殷切慰問一番，然後敬鬼神而遠之避免打擾我。

我嘗試過各種治療，無論是物理治療、針灸、電熱敷、整椎推拿，皆無絲毫效果；醫生開的緩解疼痛的強力口服鴉片類藥，也只有些微的幫助。當我發現這藥物具有高度成癮性，便立即停用，全身發麻疼痛的現象則是每況愈下。

我天真地問醫生：「我究竟怎麼了？我這樣還要拖多久？」醫生直白地說：「你已經有了年紀，健康走下坡並不足為奇。老人體弱多病很難逆轉，實屬無可奈何，不過你的情況比其他的老人更為嚴重一些。」這番話猶如晴天霹靂，捅出我最不願接受「變老」的現實。

醫生給我兩個最後的選項，打封閉針或進行脊椎手術，前者治標不治本，後者則有些風險，我選擇了較為保守的封閉針。但不久後，我便發現封閉針的療效已漸漸消失，所有的疼痛不適又復歸原貌，我不禁開始胡思亂想，天天擔心那「沒有最壞，只有更壞」的日子即將到來。

廉頗老矣，尚能飯否？我心懷不甘，怎能容忍自己一生的努力毀於一旦？我的工作上還有許多研究計畫尚未完成，腦海中還有許多文章與故事有待我將其躍然紙上，此刻卻有「心有餘，力不足」的感慨。

我開始深自反省，導致今日的狀況主要是因我忙於事業而輕忽健康，我必須調整生活步調，建立良好的生活習慣，規畫健康的飲食與運動，時時刻刻努力糾正調整自己的身形與姿勢，但願為時未晚。

還好經過一段時日的休養與鍛鍊，我的身體狀況漸趨穩定，精神狀態也恢復如前。雖是病去如抽絲，卻使我信心倍增，益發相信求醫不如求己，我對自己耳提面命要堅持努力不得怠惰。

年歲長不得不服老，但我的人生目標清單裡還有許多未盡事宜。生者為過客，死者為歸人，凋亡總是在人生的終點等待著我們，誰也不清楚何地是歸處、何時是歸期，不過我已經決定非要玩夠了才肯回家。