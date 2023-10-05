那年，一位近三十年前的學生帶了放暑假的孩子來北美旅遊，微信 一查，她下榻的酒店離我家步行幾分鐘就到，所以當晚就喜孜孜地來看望我，還特意帶了兩罐茶葉送我，不止是「千里送鵝毛，禮輕情意重」了。

那是一對經典造型的大紅色馬口鐵罐，彈眼落睛，呈現一股喜氣，篆體「浮紅」兩字，工工整整引人注目，讓我第一次見識浮梁紅茶。

那是學生去江西宜春泡溫泉時隨手買的，這次由學生帶到異國他鄉，我把茶葉罐端端正正擺在玻璃櫃裡，不乏增添一道景色。

去年一個深秋午夜，我在睡夢中被劇烈的腹痛驚醒，肚裡翻江倒海，額頭冷汗淋漓，身子蜷成像一隻煮熟的大蝦，直不起、邁不了步，動彈不得，唉！我又不是鐵扇公主，金猴幹嘛這樣對我惡作劇。折騰到天亮，實在熬不過，只得撥打911由救護車送到醫院。經過驗血、超音波及電腦斷層一連串檢查，結果是小腸有炎症，什麼原因不得而知。全家一桌進餐，飯菜沒有不新鮮的，更沒有變質的，就我一人有事，只能說是抵抗力差了。一個八十多歲的老人，免疫功能哪能不從天花板下降，受感染並不稀奇。

觀察一天回家，醫生又配了兩包藥片，殺菌又消炎，一個療程，須十天服完。誰知那兩種藥物性子猛烈，吞下肚裡，病情還沒復元，悶脹、惡心、反胃，鬧騰得厲害，搞得飲食不思、坐臥難安。療程還剩三天，即使再鼓足勇氣也嚥不下藥片，只好毅然決然「絕食」。

一時想到那尚未開罐的「浮紅」茶，思忖著泡上一杯能不能讓胃好過一些。罐頭下端標有浮梁茶業公司的名稱，原先並沒有特別在意，也不曉得浮梁為何方寶地。思索之間，浮梁這名稱似曾相識，驀然想起白居易的詩篇《琵琶行》，有句「商人重利輕別離，前月浮梁買茶去」，暫且不管商人如何一切向錢看，琵琶女如何身世淒涼，而浮梁這個地方在一千多年前已是聞名遐邇的茶葉集散地，這一點我以前並不清楚，現在豁然頓悟，原來如此。

我一次一次喝下幾口熱呼呼的「浮紅」茶，肚裡的不舒服確實慢慢有好一些，感覺漸漸輕鬆起來，心中念道謝天謝地。再查看資料，根據介紹，紅茶含有多種營養成分，具有不少保健功效，不但不傷胃，而且能養胃，而那條關於紅茶還有抗炎抑菌的功效，能用於急、慢性腸炎的說明，覺得與我的實際情況相符，是教科書式的闡釋。

實際上，除了熟稔茶道茶經的茶博士和老資格茶客，更多的人並不十分講究，不願意去花半天工夫專心悠閒品茶，常常是信手泡上一杯，享用喝茶的「快餐文化」。

這過程固然簡單，沒有溫杯、投茶、沖泡、合蓋、出湯的步驟，少了儀式感，但刪繁就簡，節省時間，方便容易。

一撮紅茶，條索勻稱緊結，體型苗條，投入杯裡，滾水一沖，茶葉浮在水面，猶如魚兒戲水；不消片刻，茶葉又在熱湯裡散開條索，像似長裙飄逸、廣袖舒展，搖曳著曼妙身姿，而後翩翩起舞、沉浮起落，宛若賦予生命的小精靈，在晶瑩剔透的舞臺做即興表演。

頓時熱氣氤氳，茶香飄散，茶湯緋紅透亮，鮮豔奪目，宛如瓊漿玉液；三、五分鐘以後，趁熱小口啜飲，馥郁甘甜潤澤。

這次邂逅故國的茶，先是學生意外買了茶品，再是我意外收到禮品以及意外緩解症狀，平添了一縷銘心的鄉愁、一份真摯的情誼、一則有趣的茶話。