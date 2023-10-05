三伏天時，去南猶他旅遊不是一個好的選擇，而我偏偏在這時候到了加菲爾德縣中部的埃斯卡特國家紀念公園，還要步行三英里去目睹小牛溪瀑布的真容；網路上介紹說，那是「美麗的徒步之旅」，得到無數旅行者的好評。

長長的峽谷中，奔小牛溪瀑布而去的路只有一條，兩邊巖石上下起伏，形狀各異，帶著黃、紅、白、灰等不同的色彩，不斷地呈現在眼前，不僅一步一景，「相看兩不厭」，還能引發無限的想像力。大自然永遠沒有緊迫的時間感，它用千萬、上億年，一點一點把江山雕琢成眼前陡峭的模樣；腳下厚厚的沙子，像是另類「鐵杵成針」的見證。

日光愈來愈灼熱，我才走了不到一半的路程，突然發現所有巖石變得更加豔麗的同時，也如火焰山一般，狠狠地將熱量發散出來，路上有限的小樹已不足以為人遮陽，汗水不停地從皮膚裡鑽出來。看到往回走的人，我不禁羨慕他們早來早回，可以少受汗滴腳下沙之苦。

一對夫妻帶著一個十歲左右男孩迎面向我走來，我本能地站到窄窄的路邊，那家人在我的面前停了下來。我問：「還有多遠到瀑布？」那男人答：「你走了差不多一半吧！」不等我答話，他又問：「你帶了多少水？」我隨口答：「一大瓶。」他說：「那不夠。」說著，讓自己的孩子從背包裡掏出一瓶透著涼氣的礦泉水，遞過來說：「拿著吧！」我楞了一下，問說：「你們把水給我，你們還有嗎？」男人說有，我接水稱謝，目送他們一家人走遠。

說實話，當時並不覺得自己需要這瓶水。然而，事實無情地打了臉，我愈走愈覺得口乾舌燥，自己帶的水已在不知不覺中喝光。在炎熱中行走了兩個多小時後，終於聽到了水聲，眼前的小牛溪瀑布從山巔裡傾瀉而下，凹凸不平的巖石把水變幻得婀娜多姿，一潭池水由淺入深，那份純淨涼爽足以慰藉長途跋涉的辛勞。

瀑布再值得流連，終歸還要踏上回程，時到正午，加上來時的體力消耗，回去的路遠比來時難上加難。發燙的路讓腳陷得更深，沙子趁勢鑽進鞋裡，給每一步的行進增加困難。頭頂的烈日竭盡全力釋放光芒，彷彿有千萬根看不見的細管扎在身上，不斷地吸走身上的水分，喉嚨一陣陣發燒，乾得連一點兒唾沫都擠不出來，水毫無疑問成了救命的最後一根稻草，我拿出陌生人送的瓶水，喝了一口，頓時明白什麼是甘露，可路還長，不敢多飲。

以後的路途中，我盡量計算著控制喝水的頻率，每當頭暈目眩時，才喝上一口緩解一下。這時滴水絕不是貴如油，而是起死回生的靈丹妙藥；每嚥下一口水，無數的感恩在心頭，真想大喊幾聲，讓那家好心人聽到。如果沒這瓶續命水，我可能也會像在路上碰見的一個女人那樣，暈厥在地。

中國人向來講究知恩圖報，秦穆公贈酒解國難、韓信千金報漂母一飯之恩，還有結草銜環等等不一而足。想鴉有反哺之義，羊知跪乳之恩，我受人之惠，豈無報答之念？遺憾的是，我不知他們的姓名，而且這輩子也許再沒機會見他們；但我堅信，他們絕無讓我回報之意，他們用行動告訴我以善致遠，我能夠做的，就是把他們助人為樂的善舉傳遞下去，如果人人都盡己所能，用有限的光照亮別人的路，我們的家園一定會更加美好。