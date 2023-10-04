鋼琴、葡萄、書畫孰重

以前聽過一則笑話，主婦想清理廚房，看到桌上有一封要趕在郵差來之前寄出的信件，便拿了信往門外的郵箱走。走出大門，看到門口的花草乾了，便把信放在旁邊的桌子上；走到水龍頭前，正要打開時，小狗高興地搖擺著走過來，才發現旁邊小狗盤裡空空如也，需要先餵小狗。

於是她打開車庫門，看到昨晚放在那裡的一包垃圾還在，需要丟進外面的垃圾桶，否則會發臭，還是先做這事，順便也把垃圾桶拉到街頭等明天垃圾車來收。

於是她把垃圾桶拉到街頭，拿狗糧來餵狗，打開水管開始灑水澆花，好不容易做完，轉身走去關水龍頭時，才看到郵車已放下信件揚長而去了。

那時覺得這笑話太誇張了，可是到現在自己老了，才發現原來這種事常常發生。

正如今天早上，我拿著麵包到後院去餵小鳥們，清晨空氣清淨，卻看到地上很多葡萄，抬頭一看，棚架千百顆又乾又小的葡萄開始掉落。

今年天氣太擾亂，葡萄長得乾乾小小不能食用，紛紛掉落地上，馬上會變成又髒又亂，掃之不盡，應該先下手為強清除它們，便決定去拿梯子來動工。

往車庫搬梯子時，忽然想到明天有鋼琴課，上星期老師指派的新曲還沒有學好，應該先去練琴才對。又還有後天要交功課的國畫和書法 ，那比較費工夫。

可是葡萄不馬上處理，只會掉得滿地都是，後院就會無乾淨的立足之地。鋼琴不練，明天老師檢測 結果一定很爛，書法呢？國畫呢？這時恨不得可以分身有術，還在想來想去，決定不了到底應該先做什麼，這時電話鈴響，好友邀請去咖啡 店吃早餐。

真好，我馬上把葡萄、鋼琴、書法、國畫全都拋諸腦後，「葡萄、鋼琴、書畫孰重？」這問題有了完美的答案，「若有友伴食，樣樣皆可拋。」