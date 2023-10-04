農場美豔的仙人掌。（圖：作者文仲提供）

我從中國來到聖地牙哥 ，探望在美國工作的孩子，因語言不通、路又不熟，所以常常宅在屋裡，很是鬱悶。有一日，朋友來訪，相邀去農場露營，我即刻應允。

九月四日午後，我們一行六人乘車一路南下，駛向位於Campo的農場。到達後我們才發現，這個所謂的「農場」，其實並沒有種植任何農作物，也沒有經營什麼項目，僅僅是放養了一群牛、馬。然而，這個人跡罕至的沙荒之地，竟別有洞天，帶給我無限驚喜。

剛進農場大門，第一個迎接我們的是一簇簇靚麗又碩大的仙人掌，高雅、鮮綠，恍若置身仙境，讓我流連忘返。

偌大的一個農場，一眼望不到邊際，中低處多是一些經秋的乾草，但還有更多綠茵的野草，盡顯生命的本色。露營地選在一個草坪上，左邊是微山湖，湖面北狹南闊，炎炎烈日下，湖的北面蔭綠深深；南面碧波粼粼，水光瀲灩，湖水狀若一塊大大的心形翡翠，鑲嵌在這片神祕荒涼的大地，令人嘆為觀止。

湖上有六、七隻白冠水鴨，牠們並不怕人，悠悠然地往來於有人的一側，不時地發出「滴哩哩—滴哩哩」的叫聲，清脆悅耳，似在卿卿我我。最有趣的是，牠們總是神態自若，不緊不慢，一會兒高高躍起，突飛而前，一會兒又一頭扎入水中，來個湖底撈魚，而後便傲然地叼著一條魚，大嚼大嚥，一副盡顯自己有高超捕魚本領的模樣，可愛極了。

水中草鮮魚肥，魚兒興奮地結伴穿梭，別有一番情趣。湖岸之外，除了小小的紅螞蟻來往，其他動物很少現身。

露營地右側，由低往高，鼠洞連連，沙土成堆，卻不見一隻老鼠。郊狼前一夜留下了醒目的「垃圾」，不見一點蹤影，只有一隻又一隻小蜥蜴來去匆匆。偶然遇到一隻松鼠，也立刻逃離得無影無蹤。再向北邊，起伏連綿的沙丘上，是一片片雪裡紅和一堆堆刺柏屬，它們筆挺的莖枝上，還殘留著一粒粒飽滿的籽實，似乎在宣示著延續香火的執念。

高崗上引人注目的是柱狀仙人掌和絲蘭，有的正綻放淡黃花朵，有的相擁而伴、挨挨擠擠的，引領著沙海的無限風騷。但眾生相中最風光的，不是萬條垂下、隨風搖曳的柳樹，而是隨處可見、樸實無華的橡樹。

橡樹勝在獨處，皆高高大大，一樹碧綠，一葉葉熠熠生輝，恪盡職守為大地提供綠蔭，為往來者輸送能量，為長夜迎接黎明。特別是樹的軀幹，即使不能高高聳立也厚厚壯壯，一般粗的需兩人合抱才能圍上。在這樣乾旱的沙丘上，它竟有如此強大的生命力。

但令人扼腕的是，當周邊的養分再也無法滿足時，它只好接受生命已去的結局，卻依然甘為過往者提供棲身之所。最後，在其枯萎的身軀不得不倒下以後，它又化為泥土再護花草樹木。著名詩人舒婷曾寫下：「你有你的銅枝鐵幹，像刀，像劍，也像戟」，我「不僅愛你偉岸的身軀，也愛你堅持的位置，足下的土地。」她對橡樹的經典禮讚，至今仍然振聾發聵。

約三小時的一路輾轉，我仍遊興不減，但夕陽西下，為了果腹，只好折回營地。大家一陣忙碌，一頓野餐，人人大快朵頤。

入夜後燈火闌珊，我回想今日此行，多可樂，亦多可喜。樂在農場一遊，感受萬類霜天競自由，生命可貴；喜自身下雙足，體驗野外行妙不可言，不虛此行。躺在帳篷裡，我餘興未盡，又神遊故地，仙花、神樹、青鳥、錦鱗，依次再入夢來。