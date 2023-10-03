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自助點餐

趙世滄

多次在YouTube上看到餐廳的自助點餐系統和機器人服務餐廳，看到那多功能又方便快捷的設計，不禁感嘆高科技系統這麼快速走進生活。

回來台北，我住的這區被稱讚生活機能很好，我和太太都不是追求美食的人，但是會好奇去體驗一下新餐廳。結婚紀念日那天，我們很有默契地想去新開的日式炸豬排餐廳吃午餐。進了餐廳，沒有服務員過來招呼，我們自己找張餐桌入座。

我們翻著菜單，這時過來了一位服務員，他問：「你們第一次來？」我回答：「是第一次來。」服務員指著桌邊的二維碼說：「我們全面用手機掃碼點餐。」說完就走了。

我找到服務員：「我們第一次來，能幫我們點餐嗎？」服務員重申：「我們全面用手機掃碼點餐。」又是說完就走了。接著來了一個菜鳥服務員幫我們點了餐；餐後，我們的結論是餐點還好，但是自助掃碼點餐感覺對老人不太友善。

我家附近有一家日式咖啡早餐店，這家咖啡店早上七點半營業，約八點就會客滿。當顧客較多時，服務員無法顧及所有顧客，桌旁裝有點菜鈴，按鈴後服務員會過來。

昨天早上，我們出去散步後去吃早餐，店內很忙，我按了鈴沒人過來，於是太太招停路過的服務員：「我要點餐。」服務員說：「請稍等，你們也可以手機掃碼點餐。」

太太沒聽清楚，問我服務員說了什麼？我說：「她說可以掃碼點餐。」太太說：「我們在店裡，也有服務員，我才不要掃QR Code。」太太不說話，我以為她想去別家吃，沒想到這時又過來一位服務員幫我們點了餐。

餐後結帳前，有一位聲音很洪亮的顧客說：「你們的餐點不錯，但是我不喜歡自助掃碼點餐。」可見也有別人認為到了店裡還要自助掃碼，這是不友善的設計。

為何看YouTube覺得是高科技，自己遇到了卻認為不友善，科技應該為人服務，現在反而要人們去遷就系統，本末倒置了。我想也有可能是人老了，適應力變弱了。

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