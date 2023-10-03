自從疫情 以來，原本坐校車上下學的孩子，變成換我親自接送，而且因為搬了家，學校的距離都變遠了。以前校車就停在家門口接送，他們上下學根本無需我操心，現在瞬間變成泰山壓頂的巨大任務，讓我不堪重負。

每天早起奔波送他們去學校，下午要接他們時須等待許久，讓我煩不勝煩，但是擔心孩子增加染疫的機會，也怕疫情戰火燒到自己家，我只有咬牙繼續堅持著。

那天早上照常送孩子上學，意外地看到地上枯草覆蓋著白白的一層霜，煞是美麗而且很有意境。忽然間，我心情大好，在小城裡住了超過十年，類似的天氣肯定有，可我卻從沒有見過，應該是等我出門時太陽已高照，霜早就化了，無影也無蹤。我也才想起，秋天時送孩子上學的早晨，我也見過那雲霧繚繞的牧場，朦朧間一切似童話，別有一番詩情畫意。

想起每天下午接孩子時的景象，可憐天下父母心，四點下課，三點就有家長在外等著，不到三點半，校園外已是長長等候的車龍。我也是其中之一，從最初的百無聊賴不知做什麼才合適，到後來習慣成自然，車一到就熄火，利用空閒讀完了好幾本書，還寫了一些文字出來。

回家的路上，孩子總是很興奮地跟我說著他一天的見聞，這是以前我不曾享受過的經驗。以前他們坐校車時一回到家，就忙著找吃的和玩的，我則忙著為他們準備吃的，沒空聊天，這樣看來目前我失去了很多自己的時間，但收穫卻不少。

人生大約就是如此，就如老子提出的「禍福相倚」可以拓展到日常生活。我記得因為搬新家時適逢疫情，覺得無聊便在屋簷下養了許多花草植物，其中有幾種特別喜歡濕潤，一天不澆水就枯萎；為此雖然我有些後悔，怎麼給自己添這樣的麻煩，但也強迫自己每天吃完晚飯的第一件事，就是去給植物澆水。

後來感覺，那個空閒給了我很好的休息和調整身心，澆水的同時我常想，表面上看來是我養了它們、在為它們付出，實際上是植物在支撐著我，每天這樣的運動正是我需要而無法做到的，因為它們而達到了。而它們枝繁葉茂、開花吐豔，為我帶來的喜悅更是不勝枚舉。

以前的鄰居買房子時，因為地段關係沒有買到樓下有臥室的住所，為此腿腳逐漸不是很靈便的她，每天被迫上下樓梯幾次。最初她覺得苦不堪言，可是一段時間過去，雖稱不上健步如飛，但她不靈便的腿得到了很好的鍛鍊，她說那是意外的恩賜。

我以前一直覺得自己移民 是移錯了，錯過了家庭親情與事業發展，委屈地在異國他鄉煮飯帶娃，一點成就感都沒有。移民前，因為家人的寵愛，我對家務一竅不通，如今稱不上十八般武藝樣樣精通，但中餐、西餐、甜點，我都可以料理出一大桌的美味。收拾家務更是不在話下，家人的頭髮包括我自己的，都是我一手操辦，兩個孩子在沒有任何外援的情況下，我養得人高馬大。不知不覺中，獨立性和解決問題能力都得到鍛鍊、潛力也被挖掘，成為移民生活意想不到的收穫，算起來也是另外一番成就。

這些點點感觸匯集，我終於豁然開朗，生活或許就是如此，很多選擇總有絕對的劣勢，卻也存在意想不到的好處，沒有什麼是十全十美，也沒有什麼是一無是處，不管怎樣的選擇，都是有絕對的壞處和相對的壞處。世間人和事都是如此，怎麼去看也都是一念之間，但後續影響卻是很紛繁，如果總朝著積極樂觀的一面去看，人生會簡單快樂很多。