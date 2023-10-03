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媽媽的抑鬱症

又蘭

媽媽今年七十七歲，罹患抑鬱症已有三年多，今年一月中國鬆綁防疫措施，我才得以將她從中國接來紐約與我同住。

媽媽發病時，臉面浮腫、眼神呆滯、反應遲鈍，說話聲若游絲、有氣無力，她不想做任何事，光是躺在床上，就似乎耗費了所有的精力，用餐洗澡必須鼓起極大的勇氣才能完成。她似乎忘了該怎麼笑了，勉強把嘴角往上彎，可是嘴角有自己的意志要往下垂，她變成了一個我完全不了解的陌生人，與記憶裡的媽媽截然不同。

媽媽原來嗓門洪亮、笑聲朗朗，她精力十足、個性開朗，對新事物勇於嘗試，好像什麼事都難不倒她。退休前，她是家鄉一所高中的校長，學校學生兩千餘人，教職員工數百人，人多事雜，媽媽卻管理得井井有條；退休後，她積極鍛鍊身體，也來美國幫我照顧孩子，渾身有使不完的勁。

三年前，父親在中國突然中風，失去了吞嚥能力，被送往醫院急救，當時正值新冠疫情肆虐，我無法回國。媽媽獨力支撐，抑鬱焦慮到晚上無法入睡，清晨又要掙扎起來照顧父親。父親出院後，媽媽又獨自照顧他兩年多，千般勞累、萬般煎熬，她的心理和生理都受重創，原本豐腴的體態迅速枯瘦下去。去年夏天父親去世，在抑鬱和焦慮的雙重夾擊下，媽媽的世界再度崩潰。

她來紐約時已是冬天，先生知道她喜歡種菜，買來土、容器和蔬菜種子，搭好架子，由媽媽負責在室內播種、澆水和育苗。我帶她看醫生，調整抗抑鬱的藥量，也給她安排了心理諮詢。她的眼睛看不清，我帶她做了白內障手術。

原以為有了家人的陪伴和照顧，媽媽的症狀會立刻好轉，但病來如山倒，病去如抽絲，剛開始時收效甚微。媽媽的負面情緒一旦開始，就要散發於外，雖然她努力克制，但常常會重複父親去世前遭受的痛苦，責備自己什麼都不會做，什麼都做不好，希望自己早點往生，不要拖累我。

我不忍見媽媽痛苦，努力勸說，效果卻適得其反。她的情緒愈來愈壞，甚至開始哭泣，我的情緒也變得低落，影響生活。慢慢地我掌握到訣竅，照顧抑鬱症患者，不能隨她的情緒起舞，要做到關心但並不走心，只有這樣，才能更好地照顧她。我經常陪她散步，教她做數獨，又給她買了七巧板等益智遊戲，她很感興趣，有時玩得廢寢忘食。

春天來時，媽媽把菜苗移到菜地精心耕種，陽光、新鮮空氣和菜苗成了減輕抑鬱和焦慮的良方，媽媽的症狀緩解很多。在媽媽的精心照顧下，番茄長得又圓又大，最重的一顆有八百公克，青椒、絲瓜、長豇豆等各種蔬菜也大豐收，夏秋兩季，我們有吃不完的新鮮蔬菜。

媽媽關心我們，總想著如何幫我們減輕負擔，她幫忙澆花、照顧小貓、收拾廚房、摺疊衣物，雖然還會有持續幾天甚至兩周之久的情緒低潮，但她正慢慢學習如何盡量轉移注意力，努力地讓自己不沉溺於負面情緒中。

有一天，小貓跑得太快，在光滑的地板上停不下來，滑稽地翻了個跟斗，逗得媽媽哈哈大笑，臉上的皺紋似形成了一朵美麗的花，這才是我真正熟悉的媽媽啊！抑鬱症只是給媽媽化了個悲傷的醜妝，那藏在妝容底下，是一個歷盡滄桑、但不輕言放棄的靈魂。

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