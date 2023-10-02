疫情 過後，「回歸正常」四個字常出現在與朋友們的交談間；大夥聊天時，語氣中透著歷劫後生活將重新起步的意味，又像是生活脫序後，自我期許能返回正常軌道。

對我而言，所謂的「不正常」，指的是我停止了游泳這個良好的健身 運動，我這段「不正常」的時間較長，始於二○一五年的「青光眼」，眼疾被控制後，因過敏而無法游泳，一晃眼四年過去了。不久後新冠疫情肆虐，將我這種「反常」行為自動延長了。

移民來美國前，我的工作環境有很好的游泳設施，使我有機會養成「晨泳」的好習慣，不但因此有健康身體也鍛鍊出好身材，同時獲得朋友們讚美，更給女兒做了好榜樣。來美國後忙於工作，我放棄持續鍛鍊，直到步入中年，身體與情緒狀況不斷，恢復「晨泳」後身心失常狀況立刻好轉，遂將「晨泳」視為生活的正常作息。

二○一五年，我因青光眼而停止「晨泳」，在兩度手術後又受到過敏的困擾，一再耽擱，我晨泳的好習慣因此就荒廢了。隨之而來的病痛使我生活逐漸脫序，膝蓋疼痛伴隨著腰痠背痛，運動變成一項「心有餘而力不足」的奢望。

二○一八年八月，我更接受心血管裝支架手術，但身體不斷出狀況並未引起我重回運動這正常作息的認知，得過且過，將醫生叮嚀「每日至少運動三十分鐘」視為耳邊風。二○一九年底開始日益嚴重的新冠疫情，更為我荒廢運動找到理所當然的藉口。

直到二○二二年夏天，外子因經常跌倒而入院，診斷出老年「肌少症」是主要病因，雖接受復健治療，但微量的肢體運動不足以拯救肌肉 功能的快速減弱，於是他失去平衡感的狀況更嚴重，四肢動作愈發遲緩，昔日健壯的體態與靈活的身軀不再，舉足移步如初學走路的稚子，我看在眼裡、痛在心裡。

二○二二年底，外子染疫後摔倒次數更頻繁，終至再次入院，並在出院後住進復健中心，我也被告知，應將家中擺設重新安排，以利無障礙通行。

在身心俱疲的歲末，我體重驟降，有一天我赫然發現，四肢的肌肉快速流失，幾乎皮包骨的四肢提醒我，我正走向「肌少症」的路上。

痛定思痛，回復運動是當務之急，唯有務實運動才是增強肌肉的正途。對我而言，我一直愛游泳，住家附近設備極佳的健身房有良好的游泳設施，我是多年老會員，加上我的骨科醫生說，我的雙膝不宜走遠路，游泳是最佳運動，於是我恢復運動的最佳選擇就是「游泳」。

回到睽違多年的游泳池，我游泳的技能仍在，但體力明顯減弱，幸而我不心急，深知勤練就會進步，於是我從失常的路上慢慢回歸正常。因為脫序多年，要將這良好的健身運動再納入正常生活，我需要「恆心」與「毅力」，但我知道這是我自幼就時常重修的課程，還好我明瞭為自己與孩子好，持之以恆的規律運動是必要的。

我的生活終於「回歸正常」了，我會記取這些年脫序生活帶給身體不適的教訓。