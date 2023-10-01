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洋狀元

隱居

Valedictorian的中文翻譯很困難，找不到一個適當的中文名詞，這個英文字是指在美國的教育制度中，對於初中生和高中生畢業時，應屆畢業生中成績全A的學生，也可以說是全校第一名的學生。

在畢業典禮中，就是由成績全A的學生，上台代表畢業生致詞，也就是「畢業生代表」。我看到網路上，有人翻譯為「狀元」，但是中文的狀元是指考試第一名，所以我想到翻譯為「洋狀元」，這樣也許可以傳達一點意境。

東西方的學業評分制度不同，美國對於學科成績，不是用數字去打分數，而是用ABCD等級去分類。如果一個應屆畢業生的在學成績，所有的科目都是A，就相當於第一名。當然，也有可能好幾個學生拿到全A的成績，也就會有好幾個學生名列第一。

洛杉磯的學制是小學五年、初中三年、高中四年，兒子念初中時，就是一個很惹人討厭的調皮小屁孩。他上課覺得無聊時，就很愛講話，也不好好坐在椅子上，屁股扭來扭去的。升上八年級後，有一天放學回家，他突然問媽媽：「什麼是Valedictorian？」媽媽很好奇地問他：「你為什麼會問這個問題？」他說今天在學校時調皮，班導師把他罵了一頓，最後老師問他：「你是不想要當Valedictorian了嗎？」兒子不知道這是什麼意思。

初中的成績單除了學科外，還有一項「操行」成績，操行成績分為「優秀、滿意、不滿意」三類，洛杉磯學區的規定，初中的洋狀元，除了所有學科成績都要是A之外，所有的操行成績都必須為「優秀」。

兒子在六年級和七年級時，所有學科成績都是A，老師認為他在畢業時，有可能成為洋狀元的榮譽學生，可是再調皮搗蛋的話，操行就拿不到「優秀」，就當不成這個洋狀元了。兒子搞懂了以後，一夕之間，猶如脫胎換骨，上學的態度大改變，一下子變成了一個乖寶寶，上課認真，不吵不鬧也不多話，回到家馬上就做家庭作業，寫好作業後，還叫我們幫他檢查一遍，更正錯誤。

在他讀完八年級後，帶回來他的成績單，初中三年所有的科目都是A，所有的操行成績都為優秀，他成了洋狀元。他的初中畢業典禮，校長宣布應屆畢業生共有三位洋狀元，三位學生上台後，每人領取一座獎座，他的名字已經鐫刻在獎座上了。

拿到了初中的洋狀元，受到莫大鼓勵，兒子進入高中後，他的目標也要拿到洋狀元。高中的洋狀元只需所有學科都為A即可，但高中這四年，是一段很辛苦的求學過程；高中畢業時，兒子終於又拿到了全A的洋狀元，優秀的學業成績，對於申請大學裨益良多，他如願申請到常春藤的大學，我們真誠感謝初中那位老師，老師的驚天一罵，啟發了兒子正視榮譽和操行的態度，他從一個調皮搗蛋的小屁孩，轉化為努力認真的品學兼優學生。

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