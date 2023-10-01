八月旅遊去了宏都拉斯（Honduras）、貝里斯（Belize）和墨西哥 （México），參觀了不少馬雅文明的遺跡、村落以及各種表演，體會到了當地的歷史與傳統。馬雅文明是拉丁美洲古代印地安人文明的傑出代表，具有悠久歷史，起源於猶加敦半島，至今仍保存著自己的文字、天文、信仰、建築、服飾、飲食和運動等。

到了馬雅村落，首先看到的是馬雅聖球，球是實心黑橡膠做的，大約有柚子般大小，約四到五磅，略有彈性。球場大概二十米寬、五十米長，東西各有三米高的牆，南北是敞開的；觀眾在南北兩邊看球，東西牆上各有一個石環，大概有汽車輪胎大小。

球場象徵地球，黑膠球象徵月亮和太陽，每方各兩個球員，打球時球員不能用手、腳或頭擊球，必須用肩、肘、髖和膝擊球，將球穿過對方石環而得分。遊客們都是觀眾，為雙方加油打氣，鼓舞喝采，幾分鐘後球員們都是汗流浹背，最後二比二握手言和。

球賽後是馬雅舞蹈表演，男性裸露上身，畫著馬雅人體的彩繪，腰上繫著布袋，雙腿畫著類似豹斑的紋路。女性上下身都用各種彩色布條包裹著，肢體裸露之處也都畫有不同風格的圖案，頭上戴著各種顏色羽毛做成的帽子。

男性的舞蹈鏗鏘有力，各自揮舞著傳統的刀劍，口中高聲呼喝著他們的語言；女性則是手捧著小香爐，舞動著腰肢，熏香隨著她們的舞姿到處飄散。接下來是一位女性端來一個火盆，所有人圍著火盆跳動著，一位男性表演者從火盆裡赤手拿起一個火球，火球在他的兩手間跳來跳去，最後把火球放在嘴裡熄滅，觀眾們看著心驚肉跳、嘆為觀止。

馬雅處於熱帶地區，盛產咖啡 ，接下來是品嘗馬雅咖啡。首先品嘗一個由磨好的咖啡加桂皮和黑胡椒做成的咖啡豆，大概像黃豆那麼大，吃起來感覺咖啡磨得不是很碎，略有苦澀，有點帶渣的感覺；然後是加了蘭姆酒的咖啡豆，當然小孩子們就不許品嘗了。馬雅人的咖啡飲料和現代人喝的完全不同，是用磨好的咖啡，加上黑胡椒、桂皮和蜂蜜製成的，有時還要加上蘭姆酒，基本上喝不出來咖啡的香味。

品嘗馬雅玉米餅有一種特殊的風味，以前從來沒有嘗過。玉米餅是當地主食，和附近地區的玉米餅沒有區別，但馬雅人在餅上塗抹的是完全不同的醬料。醬料的作法是在石磨上碾壓磨碎南瓜子，再把切碎的紅番茄碾成汁，與南瓜子碎末攪和在一起，而後塗抹在玉米餅上，喜歡辣的人可以加一點辣椒醬，吃起來並沒有堅果的香味，有點特殊的顆粒口感，很難描述。

馬雅人有自己的醫療方法，基本上就是祈禱自然癒合。我們來到一片開闊空地上，中間有一口水井，井台上放著香爐，熏香繚繞。井邊有一個石柱，上面有一個石盆，裡邊有水和一把橄欖枝葉，祈福的老人家大概六十多歲，身著傳統白袍，經導遊介紹後就開始作法。

老人家雙手合十，雙目緊閉，口中念念有詞，並把雙手伸向太陽，他口中的聲音更大了，隨後走向井邊，端起香爐，到所有的遊客面前讓每個人都可以聞到熏香。馬雅人認為這種香氣可以療傷止痛，平安順遂。然後老人家走到石盆旁邊，拿起沾著水的橄欖枝，灑向眾人，據說能夠驅邪避穢、降妖除災。儀式結束之後，好多人都紛紛排隊，讓老人家再次為個人祈福，保佑自己和家人健康平安。

參觀馬雅文化幾天，感觸良多，他們至今仍保持著數千年的自然傳統，無疑對保護環境有著積極的作用，讓我們現代人感到慚愧。