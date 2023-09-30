去年孫子們開始上中文學校，我這老祖母為他們加油，每周日下午兄妹兩人在教室上課，我就坐在走道靠牆壁的硬木板長椅伴讀了一整年。

原以為這漫長一整年，會孤單、無聊、無奈地度過，沒想到孫女同學的外婆，不久也加入伴讀行列，古話說「以文會友」，我們是「以孫會友」。說起我們緣分要源起於孫女們，那年孫女上幼兒園，每次聽兒子、媳婦說：「從没看過這麼漂亮、可愛、大方又懂人意的小女孩。」那天終於在園遊會碰面，真是名不虛傳的小公主。

抬起頭，面前站著高雅、纖細、亮麗的年輕女人，介紹後才知她就是小公主的媽媽，心想兩代美如天仙的基因，肯定源於上一輩。如今在中文學校碰面的外婆，更證實優良基因的遺傳學。

頭一回見面，兩人一算年紀，她比我小，她即叫聲「姐姐好」，甜蜜之情溢滿內心。深談後，得知我們父母的老家都在同一個街頭，兩人因此更加親近。下課時，還怪校方怎麼提早搖鈴，但看著孫輩們拖著疲憊不堪的身體、緊皺眉頭的臉蛋兒，才知是該打住談心時間了。

我的哥哥罹患肝腫瘤 一年多，期盼他能復元，憂心忡忡寫滿我的老臉；孫女同學的外婆提到，她只有一個大她十多歲的哥哥，年歲雖有不小的差距，但兄妺關愛零距離，她的哥哥每次回家，必定鼓勵她多閱讀、勤奮不懈，眼光和理想要放遠擴大；她提到自己的哥哥英年早逝，在人生路上没能互相扶持到終點，是他們此生最大遺憾。

孫女同學的外婆並感慨說道：「每人來地球只有一次，百年後不缺你我，大家拚搏且執著一生，帶不走一片磚瓦、一絲愛恨情仇。人生長短是不定數，未來是不間斷的減法，來日在短距離内，且行且珍惜。」她的真實勸慰，舒活我滿腦的愁雲慘霧，當下我立馬撥電話安慰在病床上的哥哥，給姪兒女們加油打氣。

我把三個孩子與和老公的合影，給孫女同學的外婆看，並說：「我的三個寶貝。」她卻說：「每天伴著的老公，才是心肝寶貝啊！從青葱歲月至慢慢伴老，世上親情比太陽更暖心。過去歲月有酸甜苦辣，眼前真情滿心，你們好比一年四季，有春的希望、夏的浪漫氣息、秋的豐收、冬的寧靜，充滿無盡的天倫樂。」難怪每次孫女同學的外公與外婆說話都輕聲細語，不時互相理順頭髮或衣領，牽手同步。想了想深有感觸，我誓言今後必更體貼、順從老公。

親朋好友常問：「妳真心喜歡帶孫輩嗎？」仔細想，如果可以二選一，我當然選擇每天無事樂逍遙；但心疼兒子創業、養家是蠟燭兩頭燒，更不放心孫輩，且不願全天及整年和老公在家混日子，在無愛好、專業下，怎麼尋求「為自己活的意義？」

孫女同學的外婆說：「姐的話代表了我們這代婦女心聲，7乘以24該等於什麼？別多想，每家都有黑底鍋，地上都有灰。養好接班人，也養好自己，這就是生活。」我領悟這些道理後，抱著胖孫更覺得輕快。

痛心今年中文文盲隊伍人數增加，因孫輩全升起退學旗，孫女同學的外婆說：「孩子的教育 、掌舵均是父母，憑力行不輟手，盡心幫忙。當下重點為每個人身體健康，餘生樂章隨孫輩們指揮棒而啓動。也可找回自己無知的少年與青春，雖不堪回首，仍有著歡樂、春夢；平日多看花花草草，莫愁花開花落，當耳目閉塞的優秀外婆。」

我感謝在中文學校認識了孫女同學的外婆，二人之間像姊妹的情誼，我珍惜妹妹給的滿分友情。