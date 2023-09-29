公路旅行大概算是在美國一定要體驗的旅遊方式之一，只要有一台車與些許的油錢，就可以跨越好幾個州，不僅經濟實惠又能享受沿途風景。雖然我本身沒有體驗過跨越多州的公路旅行，但幾個小時的公路旅行經驗總是有的，我的第一次公路旅行，是從密蘇里州的聖路易斯到伊利諾州 的芝加哥 。

當時是在某一天的晚上，朋友突然打電話過來，說想到芝加哥看球賽，順便到中國城吃點道地的亞洲食物。想說車程頂多五個小時，便答應了他這趟旅程，由於朋友隔天必須打工，便決定隔天他打工結束後的晚上，直接從聖路易斯開車前往芝加哥。我上網訂好飯店後，時間到了隔天晚上，下班的朋友直接把車開到我家樓下，我們便展開了夜間的公路旅行。

車子開了約莫一個多小時後，我們抵達伊利諾州一個小鎮的休息區，看起來就像是個大型的便利超商，裡面販售咖啡 、熱食、零食等雜貨，還可以加油，並提供盥洗空間；由於是24小時營業，很多開長程的送貨司機便會在此休息，補充完能量等待體力恢復後再上路。我買了一杯咖啡跟一小包巧克力，避免中途太累睡著，朋友也嚼著口香糖休息，過了半小時後，我們才重新踏上旅程。

旅程中相當黑暗與寂靜，整條路上只有我們的汽車大燈照亮前方，車上放著脫口秀跟音樂，我們有一搭沒一搭閒聊，原來夜間的公路旅行，別有一番風味。

時間過得很快，轉眼間看到了前方燈火通明，聳立著摩天大樓，原來是快要到達芝加哥了，即便這算是比較短程的公路旅行，但也讓我在這趟初次體驗中留下深刻的印象。要說公路旅行的缺點，大概就是相當消耗體力，最好也要有其他會開車的同行者輪流開，曾聽過有人因公路旅行體力不支而發生車禍的案例，路程中要注意安全，才能享受沿途的風光。