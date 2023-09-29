我家住在紐約市 中心，街區居民的花多數是栽種在自家庭院裡，也有把花籃掛在前院的花架上，空中花籃給人自然與美的和諧。

我家對門的華裔 女主人愛養花，門前高高掛著一個鮮花盛開的花籃，這家女主人與街坊很多婦人一樣勤勞、賢慧、愛美；媳婦對婆婆孝敬，教育 兒女有方，兩個孩子都有禮貌、愛讀書。

不過這篇文章主要不是要誇她，而是要講一個在她家門前發生的「花籃與鳥兒結情」的故事。

一個花籃高高地掛在她家的門口，她平日都用噴水槍澆花籃，但是前一陣子，我看到她每天都搬一個梯子出來，她爬上去之後，一邊看著什麼，一邊用澆水壺小心翼翼地澆花。

觀察她奇怪的澆花動作，我想她是一個特別心細的人，澆個花都怕水流到外面。直到有一天她跟我講述一切，我才恍然大悟，她爬梯子，用水壺小心往花籃裡澆水，其實都是為了兩隻剛孵出的雛鳥。

原來不久前，女主人用噴水槍澆花時，發現一隻鳥兒突然從花籃裡飛出來，她覺得驚訝，就搬來梯子上去看，原來花籃已成了鳥巢，裡面還有兩個剛孵出的白色小鳥蛋。鳥媽媽愛美也懶惰，不自己築鳥巢，找個現成安全的居住環境和美麗的地方孵卵，把花籃當成了鳥巢，真是一個聰明的鳥媽媽呀！都說「蝶戀花」，如今不僅知道「鳥兒也戀花」，還知道了「鳥兒戀花，借花籃築家。」這是情緣，緣分結得自然巧妙。

為了不驚擾鳥媽媽和愛護鳥蛋，又不影響澆花，鄰家的女主人開始每天登上梯子，謹慎地沿著花籃邊一點點、慢慢地澆水；鳥媽媽似乎也懂得女主人的用心，當女主人澆花時，鳥媽媽就飛走，澆完了花，鳥媽媽才又飛回來，在花籃裡看護著牠的孩子。

大約兩周後，雛鳥破殼而出了，鳥媽媽開始忙碌起來，牠飛來飛去，每天叼來食物餵養自己的寶寶。鳥寶寶長得很快，沒幾天就長出羽毛；又過了些天，全身都長滿羽毛。有一天，她隔壁的鄰居整修房子，鷹架搭在花籃的旁邊，施工的噪音，驚得鳥媽媽飛去不遠的大樹上。

女主人擔心鳥寶寶害怕噪音 ，就摘下花籃放到稍微安靜的地方，可是鳥媽媽竟然有了很大的反應，牠在高高的樹上不停地發出叫聲，彷彿是在呼喊「我的孩子呢？」等到了黃昏施工結束，鷹架拆除了，女主人把裝有鳥寶寶的花籃又掛回原處，鳥媽媽立刻從對面的大樹上飛入花籃，回到鳥寶寶的身邊。

有一天，不知何故，花籃裡的一隻鳥寶寶掉到地上，牠還不會飛，只是一會兒走到台階上，一會兒走到車底下，這可嚇壞了女主人。她急忙叫來她的丈夫跟她一起尋找幼鳥，在太陽底下，夫妻二人忙了半天，終於捉住了淘氣的鳥寶寶把它放回花籃裡。又過了不久，兩個鳥寶寶羽翼豐滿，跟著鳥媽媽一起飛走了。

女主人又開始用噴水槍給花籃澆水了，可是她臉上露出失落的神情，鳥兒都飛走了，鳥媽媽帶著兩隻幼鳥飛向了遠方。花籃雖在，鳥去巢空，這影響到女主人的感情，她心有不捨，她是一個母親，深深懂得生育兒女的不易與艱辛。

女主人傳給我一張花籃裡有兩個鳥蛋的照片，在紅花與綠葉之間，花根莖盤繞的上面有兩個鳥蛋。這是一張珍貴的照片，它留下了發生在紐約一隅「花籃與鳥兒結情」的感人故事。