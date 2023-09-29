「八卦 」通常指的是中國傳統文化中的八卦，其源於易經，這部古老的中國哲學經典，用於卜筮和預測未來，八卦則是其中的一個重要元素。但是今天此八卦非彼八卦也，在這裡要講的「八卦」，不是易經中的八卦。

有些朋友特別愛八卦，有事沒事會打電話來說：「沒事，聊聊」，接著就開始說起東家長、西家短的八卦。講完八卦之後還要叮囑我一聲：「千萬不要告訴別人。」既然不能告訴別人，那為什麼要告訴我呢？其實告訴我也無妨，我也記不住那麼多細節。

日子久了，我發現我滿敬佩這些人的，第一是如何挖到這些八卦新聞？講述一件八卦，時間、地點、人物，甚至許多小細節都弄得清清楚楚，並且還能夠錦上添花，繪聲繪影煞有其事描述，另外再加上自己的評論。第二，要敬佩他們的記性，有時候八百年前的事情還可以拿來做參考冷飯熱炒，他們是如何將這些事情排列整齊，一次次呈現出來？

我也很想記住八卦，或許可以轉述給不相關的人聽，但是我老是記不住這些來龍去脈，似乎每天要記的事情已經把我的腦袋塞滿。除了要記自己的電話號碼、地址、社會安全號碼、手機和提款密碼，另外還要記住我各種網頁ID及密碼，怕是哪一天連我自己的生日都記不住。

除了以上那些，我還要記得每日的行程，早上要與誰見面、中午要和誰午餐、下午又要跟誰打電話，以及與他們做什麼。有的時候一個手機都來不及記，深怕自己忘了，所以總是另外再加一本手寫的記事本，以及兩份牆上的日曆，這樣才能讓自己安心。

人老了記性不好，我就覺得我常常丟三落四、忘東忘西，為何有些人八卦起來卻能夠如數家珍、一件事也不漏，他們的腦筋是如何訓練的？是不是就是如此愛說八卦，才能把腦筋訓練得這麼靈活？不只是說八卦的人，就連聽八卦的人都得要頭腦敏捷、思緒清楚、融會貫通，並且做出適當的回應。像我這種邊聽邊問，而且上句接不到下句的人，搞得講八卦的人也對我失去耐性。

我腦筋壞到甚至不知與誰有仇，記得有一回在一個晚宴上，我見到一位已有一、兩年沒見到的老友，我過去就給她一個擁抱，她嚇得呆若木雞，雙眼直瞪瞪地望著我，我也不知道什麼意思，自己在一小時後才醒悟過來，原來我們有仇，所以我這個莫名其妙的動作，當然是把她嚇壞了。記性不好究竟是好事還是壞事？至少這個擁抱之後，就沒有再聽說她在背後說我壞話了。

記得從前在台灣每天都有一個送信時間，當郵差來送信時，鄰居的幾位太太總是會一起到樓下信箱拿信，藉著拿信的理由都是半小時回不了家。但是一旦回家那可是什麼都曉得，整條巷子每一家發生的事情，就像一個新聞發布會一樣，讓家家的晚餐話題十分豐富。

又有一次帶著朋友去旅遊，我們分坐兩桌，她吃了那一頓飯下來，她那桌每個人的家底都被她摸熟了，誰家的兄弟在爭財產？哪一家又是在鬧小三？她搞得清清楚楚。所以我覺得八卦也是要有能力，不只是嘴巴講，耳朵聽的能力也得一級棒，也許這就是一個防老症的好方法。

不知何時何地有人將易經中的八卦，變成了嚼舌根的八卦，起源為何？又有什麼相互的關係？但是不論是哪一種能力，相信都會有助於防止記憶力減退。