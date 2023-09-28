六月初夏趁旅遊德州 之便，出席小孫子的小學畢業典禮。事前在家長配合下，每位畢業生都要提供自己初生時的一張照片，與近照並列展出，多年來面貌的巨大差異，令觀者不禁莞爾，為畢業典禮揭開序幕。

典禮開始前，學生們在教室練習角色演出，按自己志願選擇一個偶像去模仿，小孫子選了大科學家愛因斯坦，他請媽買了件白恤衫及一頂白色蓬鬆的假髮，他自己用深咖啡色硬卡紙做假菸斗，扮起來還真有點像；當日家長及親人來到他面前，他即介紹愛因斯坦的生平和成就。

旁邊另一位女同學扮演法官，大聲嚴肅地斥責犯人罪行並作出裁判，有模有樣。環顧周邊學生，有人扮運動明星、太空人、醫生、傳教士、飛行員、軍人和神職人員等等，學校讓學生用行動宣告自己的志向，將作文「我的志願」具體化呈現。

典禮最主要部分是給畢業生發獎勵狀，學業成績優異、行為高尚、公共服務、團結互助、體魄健康、運動成績出眾、進步有為、熱心公益等等各方面全都有獎，眼見學生個個都有機會高高興興上台領獎，雖然有點像分豬肉，也不能不分享他們的歡樂。

典禮結束前畢業生拿著獎狀攜手通過鮮花拱門，告別他們小學生涯，然後紛紛與老師和同學拍惜別照留念，將離情別緒推到高潮。

我也曾在加州 參加過一些學生畢業典禮，包括中小學和大學，但以這次孫子畢業典禮印象最深刻，看到孩子們天真爛漫的一面，家長分享到學生們的歡樂。這個小學校長是中年女子，老師都很年輕，像個二十多歲大孩子，愛心爆棚，將一班二十來多位學生教導得開朗活潑，對生活充滿熱情。

德州教育 硬體設施很不錯，小學都擁有大禮堂、室內體育館和食堂。當地夏天炎熱，不適宜戶外活動，只能躲在室內享受冷氣。

參觀過當地一間新開設的圖書館，占地廣大，有寬闊的活動空間，大廳放了個二、三十尺高的恐龍模型。此外，特別在二樓闢了一間大大的靜音室，供喜歡安靜的讀者入內靜思和集中精神閱讀，不受分貝帶來的打擾，進到裡面猶如到了一個沒有聲音的世界。

德州為解決新來的大量移民，新學年開辦許多中小型的新學校，在教育投資下了很多功夫。筆者居住加州，相比之下德州的教育設施和質量，似乎更勝一籌。