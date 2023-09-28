兒子大二時，和他的同學共同創建一個大學生自願幫助高中生的項目「指南針」，為大學生和高中生提供輔導服務。

有一天，我瀏覽了一下他們的網站，很多功能都不太完善，這不符合我這個職業做網站媽媽的要求。我忍不住開始挑剔起來，並列出了多條改進意見，想和他好好討論並提出建議。

那天見到他後，我開始發揚一貫的作風，連珠砲般地發表我的意見。我想，這樣做是為了他好，是幫助他們完善網站。然而，兒子靜靜地聽我說完，將我的建議全部擱了下來，並說：「媽媽，妳的建議很好，但我們有自己的想法，這是我們的網站，我們會不斷地進行改進。」說完他轉身回到自己的房間，把我晾在那兒了。

這是什麼態度？我這不是熱臉貼冷屁股嗎？他怎麼這麼不懂事？我心裡很火，但當火氣快要爆發時，我數了三個數，深吸了一口氣，忍住了。也是，他們年輕人要做自己的事，不希望外人指手畫腳，無論網站好壞與否、功能是否完善，讓他們自己去體會和領悟，一旦他們自己意識到網站功能不便，他們自然會改進。想到這裡，我心情釋然了，就不去和他計較。

我以為這事就這麼過去了，沒想到第二天下班回家，兒子走出房間，主動給了我一個擁抱，他誠懇地說：「媽媽，我先向妳道個歉。昨天我的態度不對，無論如何我都應該感謝妳對我們網站的關心。也謝謝妳昨天在我態度不好的情況下，並沒有發火。」 哎呀！這幾句話從他這個年輕人的口中主動說出來，我有點驚訝，這是他經過一天的沉澱，才有此想法嗎？

看兒子態度這麼好，我也趕緊說：「媽媽也意識到了，不應該對你們的事情指手畫腳。」

兒子主動說對不起，也讓我想了好幾天；身為家長，我們需要給孩子時間，他們也在成長，我們不能期待他們在所有事情上都做得完美和圓滿。發生衝突時，家長退一步，忍耐一下，給他們一個成長的空間，也給自己一個釋然的機會，如果我當時就和他槓上，那一定是雙方不歡而散。

對於兒子的主動道歉，我覺得應該給予鼓勵。於是過了幾天，我對他說：「媽媽要謝謝你那天主動向我道歉，我還以為你和以前一樣，倔到底呢。」兒子拍了拍我的肩膀，笑著說：「媽媽，我主動道歉是因為我更看重我們的關係，對錯並不那麼重要，我們之間的關係比任何事情都重要；有時候我會對朋友說對不起，並不意味著我真的做錯了什麼，而是我更珍惜朋友之間的關係。」

我這個當媽的人，聽了有點汗顏，很簡單的道理，卻被我給屏蔽了，大人常常教育 孩子這個那個，謙卑下來，其實自己也要不斷地學習和成長。兒子的一席話，讓我對他另眼相看。

後來我在工作上和一位同事有了衝突，我們對一個項目的看法不一樣，談得不歡而散。想到兒子的主動道歉，我知道解開僵局一定要有人主動一些，於是我給她寫了一封電郵，先說對不起，態度誠懇，然後心平氣和地陳述了我的想法。