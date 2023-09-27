常言道：「謀事在人，成事在天」，似乎成功和發達的人都是靠運氣。其實並不盡然，以我眼見的很多例子可說明，靠人和靠天的比例大概是六四 分；換言之，事在人為，遠比靠運氣重要，以我們社區最近崛起的占士（化名）為例，可見一斑。

占士出身我們的社區，是社區崛起的一個新富，我認識他最少有十年，他是白人，我與他有過交談但不熟識，但知道他很會交際。我最初接觸他是在我居住社區的業主委員會，當時大家都是當選委員，每月都在例會上碰頭。我才知道占士從事房屋銷售經紀，選擇和集中精力經營我們這個具有潛質社區的地產買賣生意。

我們的社區很特別，地處小山上，自成一處，有相當大的面積，四周有斜坡和叢林分隔旁邊的市鎮，有一四線寬闊大道貫通南北，旁邊有一一○號公路連接巴沙甸娜和洛市市中心，如往市中心上班，車程不到五英里，交通非常方便。

社區人口最少有一、兩萬人，大多數是中產階層的知識分子，最初由一間頗大的地產發展商與洛市市政府合作興建，為方便在洛市商業中心的中層白領階級而設。社區建成後，一直很受中等家庭歡迎，是地產市場優質地區。

占士選擇這社區從事地產買賣，是一個聰明和有眼光的選擇。看準這塊肥肉的人，有好幾位，都是有豐富經驗的房地產 經紀，占士只是其中較為活躍的一位。

我有過市場擴展的專業訓練和經驗，我既然認識占士，他又是我們社區的一分子，我倒想用我的專業角度看看他如何與其他對手競爭。幾年來，我不斷收到占士和其他地產經紀的業績卡，這是正常房產市場經營手法，這也正好給我有機會憑卡在家靜觀他們龍虎鬥。

往後收到占士的業績卡比誰都多，超越了其他對手，很明顯他很成功。我退休後因外遊和疫情 ，少了參加社區活動。直至有一天，我收到占士的特別邀請函，邀請我到山上公園參加他為社區舉辦的Tacos Meeting（吃炸玉米餅會），同時為社區提供文件碎紙機服務。這活動既娛樂又有服務，我欣然應約前往。

當時場面熱鬧，從社區朋友口中，獲悉占士經常花錢辦這類不同的社區活動，他現在已是我們社區房地產的銷售牛耳，最少賺入超過二、三百萬元。經此一談，讓我忽然領悟他成功的因素，房地產擴展業務與其他商業類似，必須擴大與顧客的接觸和建立良好關係，成功與否，必須要做功夫。

檢視他的過去，我發覺他曾積極參與業主委員會的真正原因，無非想獲取業主名單和住址，可直接和正確地接觸幾百個屋主，和他們打交道並建立人脈，這是一個走內線很聰明的高招，很多高手都不會。如此一來，有效而不會浪費，虧他想得到。

現在又看到占士頻繁地辦社區活動，努力建立良好關係，倘若今後我們社區屋主要換房，不找他才怪。如此高招，外界高手怎能不敗在他的手上？

至此，我衷心佩服這位因我們社區而崛起的百萬富翁，為他的成功感到驕傲。在了解他成功的過程後，有誰會說他的成就全是靠運氣？