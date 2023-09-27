丈夫的專業是電腦科學，正是所謂的標準理工科直男。他性格實事求是，表現在夫妻相處上就是實話實說，不甜言蜜語；他所言句句屬實，但許多時候我會嫌他過分實在，聽在耳裡扎人。幸好他算有幽默感，閒暇時也愛說些俏皮玩笑話，只是有時他的玩笑不但不好笑，甚至還會讓我火冒三丈，譬如說，他經常開玩笑說我是「徐娘半老」。

自然這玩笑我聽了十分不快樂，只是不想為這點小事較真，便不認真回應。我的冷淡反應丈夫也不以為意，依然把「徐娘半老」掛在嘴邊，說完還會自顧自樂呵呵地笑。

這天我是真不高興了，板起臉來說：「這不好笑！」丈夫一愣，收斂笑容答道：「開個玩笑而已。」他解釋：「我是在稱讚妳。」我打斷他：「我知道，你是要說『徐娘半老，風韻猶存』吧？這又算什麼稱讚？」丈夫搖手說：「不是，我是真的在稱讚妳。『徐娘半老』是說妳就像三、四十歲一樣年輕。」

咦？丈夫這麼一提，我才恍然記起，古人壽命比今人短，那位被稱作「徐娘半老」的徐妃，當年也不過三十多歲不到四十歲，她若活在現代，離半老的年紀可遠著呢；反觀我自己，今年是已邁過半百大關的人，早超過徐娘半老的年紀了。雖然這個比喻有點怪，但丈夫要用「徐娘半老」來稱讚我年輕，也不是說不過去。

話說回來，我之所以對丈夫的玩笑話生氣，主要原因是我不喜歡「徐娘半老」這詞， 我覺得它蔑視女人、嘲笑女人老，因此生氣丈夫用這麼難聽的話來笑我。現在我聽丈夫解釋，明白他並無蔑視的意思，也明白這不過是夫妻間打情罵俏的話，用詞雖輕薄，他本意卻是在稱讚我年輕，原本滿肚子的氣，頓時煙消雲散。

我莞爾一笑說：「好吧！我接受你的稱讚。」丈夫問：「以後還可以說妳徐娘半老吧？」我噗哧地笑出聲說：「可以。」

人與人溝通的確不是一件容易的事，許多時候說者想表達的是一個意思，但聽者接收到的可能是完全不同的意思，如此便產生誤會，更甚者還因此產生嫌隙。就拿徐娘半老這事來說吧，丈夫明明是想稱讚我年輕，聽在我耳裡卻認為他是在嘲笑我老，倘若沒把話說開說明白，我會一直誤會下去，一直為這事耿耿於懷。

我很高興今天和丈夫溝通清楚，消弭誤會，解了一個心結。心裡卻不禁想，從古至今，究竟有多少溝通因不清楚而導致誤會呢？而那些誤會又導致了什麼樣的後果呢？