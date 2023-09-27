一九六○年代我在台灣成長的時候，初中和高中的學生都有髮禁，男生的頭髮要剪到整個耳朵都露出來，像是很短的青瓜皮；女生頭髮一定要很直，不能捲起來，正面的長度只能到耳垂，額頭不可以有瀏海，頭髮上不可以有任何髮飾。

學校的教官隨時可以抽檢，看學生頭髮有沒有超過耳垂，每個女生都剪得又短又直，說有多難看就多難看。好多人趁著放寒暑假時，偷偷去燙頭髮，整個假期都可美美的，心情很開心。但在開學前一晚上忙著洗頭，把微卷的頭髮努力拉直，回到學校後盡可能避開和教官打照面以免被記過。我們的共同願望是趕快高中畢業，上了大學就可以留長頭髮了。

我高中三年因為留著短髮，乏善可陳，所以很不喜歡照鏡子，一直盼望著畢業典禮後趕快去燙頭髮，改頭換面。但是有一個正在讀大學的鄰居哥哥說，年輕女孩燙起頭髮後，馬上顯得老氣橫秋，就會變成像阿姨了。那時候我非常崇拜那位帥氣的大哥哥，聽他這樣講，我改變主意，畢業後我居然沒有像別的女同學一樣去燙頭髮，而是開始留長髮。

在四年的大學生活中，別的女生頭髮捲的捲、燙的燙，我卻永遠是長直髮，梳成兩條辮子，從不剪短，一直留長，省下許多去美髮院打理頭髮的時間和金錢。雖然我從沒有時髦的髮型，但是從大學一年級就相愛的男朋友，後來變成我的先生，他從來沒有嫌棄過我不會打點三千煩惱絲。

四年大學下來，我的頭髮已經長到腰際了；大學畢業後，男朋友（未婚夫）得服兵役，我已經申請到美國的學校，只好硬著頭皮，自己一個人先行留美讀書。

在出國以前，我決定要把留了四年的長髮剪短，打算在美國念書時方便整理。那時候年輕，髮質非常好，去台北的美髮院把烏溜溜的長髮剪掉後，美髮師建議把長髮交給她們做成一頂假髮，她說這樣不但可以留做紀念，以後老了，頭髮稀疏了，還可以戴自己的假髮加分。於是我花了一筆不小的錢，把剪下的頭髮做成一頂假髮，放在行李箱，就出國闖天下了。

未婚夫服完兵役，也申請到美國留學，他一抵達美國我們就舉行婚禮，接著我跟隨他的學業和事業，走過美國好多州，我們成家立業，現在連孫女都念初中了。現在我的頭髮雖然早已失去了年輕時的光澤，但是還不到需要戴假髮的地步。

最近和新的美髮師秀秀談到我那頂五十年前的假髮還在壓箱底，早就被擠得歪七扭八了。她建議我拿去讓她看看，需不需要重新定型及保養。送去之後秀秀告訴我這頂假髮的做法過時，好多頭髮都從縫隙裡掉出來，不能用了，她建議我丟掉它，但這頂假髮代表了我的四年大學青春，真的要斷捨離我一時還下不了手。

最近我們的校友團隊來了一位新人，她比我年輕，但是也有六十好幾了。她披著一頭過肩的長髮，隨便紮一個馬尾，看起來不夠精神。前兩天看到她已經把頭髮剪短了。我稱讚她現在顯得很有活力，她靦腆地告訴我，她是為了要把頭髮捐給癌症 協助機構做假髮，送給因為化療脫髮的癌友才留長髮的。聽她這麼一說，叫我不由得佩服這位新朋友的愛心善舉。