自超市購物駕車回家途中，忽聞消防車鳴笛聲由遠而近，我提高警覺，發現對面車道遠處有一輛消防車閃著紅燈，迎面而來。我立刻打燈並減速把車停靠在馬路右邊，直到那輛巨大的消防車呼嘯而過，我才再度打燈把車開上路。

我想在美國生活的人，讓道警車、救護車和消防車的經歷，只是生活中的一部分，不足為奇。但是在親身經歷救護的過程後，再看到十萬火急的消防車或是聽到那尖銳的警笛聲，我都會不禁肅然起敬，對那些救難英雄致上最高的敬意。

日前一個傍晚，我悠閒地去前院角落信箱收取當天信件，出乎意料的是，在對面住家前面的人行道，竟然躺臥著一位老先生，老先生身旁是一老一少兩位女士，她們說話聲音不大，但是我可以感覺到他們似乎是在爭論什麼。出於鄰里互助的精神，我趕緊走過去詢問她們是否需要幫助？那位老先生面色還好，但是他躺在地上，動彈不得。

年長的女士告訴我，她先生用助步車和她一起出來散步，一不小心沒抓牢把手，跌倒在地上，她和女兒想要扶起老先生，但是她們只要一碰老先生，老先生就直喊疼，不能動。我說若是需要，我可以開車送她們回家，但是她們指著左手邊第三棟房子，說她們就住在旁邊，不需要我開車送，她們正在想辦法要怎樣才能把老先生送回家。

當時看到老先生躺臥在堅硬的水泥地上，很不舒服的樣子，於是我就趕快回家拿了兩個躺椅靠枕，一個放在他的膝蓋下方托著他的腿，另一個放在他的頭下方托著他的頭和脖子，希望這樣能讓他好受一些。然後我聽明白了她們爭論的焦點，老先生一直拿著手機打電話給兒子，要他盡快從辦公室趕回家來幫助他，但是他兒子從辦公室開車趕回來，至少還要一個多小時，就算是回來了，還是解決不了老先生身體疼痛、不能移動的問題，於是她們考慮是不是要撥打911請求援助。

我因為不是當事人的家人，只有站在一旁聽她們討論，我抽空告訴她們，我女兒在家，她的英文好，若是她們決定撥打911，我可以要女兒過來幫忙。

最後她們決定由我女兒撥打911，而警車、消防車和救護車不一會兒就齊集在我家門口。大批的警員和救護人員圍繞著老先生，首先是警員問話，核實老先生的個人資料，此時允許旁人就近翻譯；然後是醫護人員上陣，他要求旁人都站開，由他按部就班地初步檢查老先生的身體和傷勢，並一一記錄；最後，好幾位醫護人員熟練地把毯子安置在老先生身體下方，再由他們提起毯子將老先生安放在擔架上，送上救護車去醫院。

因為老先生的雙腿無法放平，還是把我家的躺椅靠枕放在他的膝蓋下方。警員和醫護人員工作時，他們動作迅速，充分表現出專業水準，好像不費吹灰之力很快地就解決了一樁棘手的問題，讓我們這些旁觀者佩服不已。

看著救護車閃燈鳴笛離開，街道再度恢復平靜。第二天，老先生的女兒還來了躺椅靠枕，她說老先生必須住院等待開刀治療，但是一切都算順利，我衷心感謝那些救難英雄，並祝願老先生早日康復。