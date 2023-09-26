日前貴報上刊登了一篇文章《小費知多少》，拜讀後長知識了。以前我一直以為英文字Tip只是一個有多重含意的單詞，現在知道了，原來它的複數Tips（這裡指小費）是「To insure prompt service（確保快速服務）」的縮寫。

另外還有人說，Tip是來源於另一句話「To insure performance」（確保表現好）」。無論是哪一種解釋，都是強調要服務好客人，由此可見，小費是和服務聯繫在一起的。

就拿餐館小費為例，可能有人認為，客人到餐館來只是為了享用美食，其實這只說對了一半。美國人來餐館吃飯，也是來享受服務的，在滿足口腹之慾的同時，他們還希望感受被別人伺候的快樂，而小費就是服務員的報酬或者說是獎勵。在美國，愈是高檔的餐館服務就愈講究，它在客人心中的分量也愈重。

我剛來美國時，也在餐館當過服務生，美國人對服務的重視讓我深有感觸。有一年母親節 ，餐館裡客人多，我有點忙不過來，心裡一著急，臉色就有些難看，那時一位客人拉住我，悄悄地對我說：「Smile」，也就是要我面露笑容。此人是餐館的常客，和我很熟，每次小費也給得多，她善意地提醒我，要注意服務態度，不要繃著臉對客人。

她是對的，每一位來餐館吃飯的客人，都不會想看到服務生擺臭臉，因為這會影響他們來餐館享受的興致，產生反感。相反的，有些服務生不僅笑臉迎人，還很會和客人聊天，常常將客人逗得哈哈大笑，讓客人非常滿意，所以服務不只是上酒上菜那麼簡單，也包括方方面面都要讓客人開心。

一般來說，服務好，客人給的小費就多。當然，人與人不同，有的客人大方，有的小氣，服務好但碰上摳門的客人也是常有的事，但這並不能成為不好好服務客人的理由。而身為客人，接受了別人的服務後就應該付小費，因為這是對服務生勞動起碼的尊重。

而且服務生的底薪通常都很低，他們的收入主要來自客人小費，所以不給小費就等於砸人飯碗，而給太少同樣會影響服務生的收入。我那時很喜歡服務來我們餐館吃飯的其他餐館服務生，因為將心比心，他們知道當服務生的艱辛，所以給小費都非常慷慨。

給多少小費並沒有硬性規定，在餐館，給服務生的小費通常是食物消費額（稅前）的百分之十五，這是約定俗成，公認比較合情合理的報酬。

客人也可以根據自己的滿意度來決定多給一點或者少給一點，極端情況也有客人不給小費的，這在餐館裡俗稱「打鐵」。遇到這種情況，你也沒轍，因為給小費雖然是美國人的習慣，但也是建立在自願的基礎上。

餐館通常不會強制收取小費，我以前打工的餐館規定，只有六個人以上聚會型餐會，才會收取飯菜價格百分之十五的費用，稱為「服務費」，其實這也是給服務生的，但必須事先知會顧客，並且在帳單上寫清楚。但近些年來，確實有一些餐館將小費當作必付款寫入帳單，顧客一定要看仔細了。

我就遇到過這樣的事，飯後拿到帳單一看，發現上面包含一項叫Gratuity費用，這個英文字和Tip其實都是指小費，只不過用這個詞，是表示這裡的小費屬於收費項目，你必須支付。遇到這種情況，客人就沒有必要再另外給小費了。