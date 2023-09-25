自家手作俏皮可愛的裝飾南瓜。（圖：作者邱秀文提供）

天漸漸涼了，路邊大樹的葉片形狀像一枚極小的綠色扇子，想像它很快會隨著季節變色、掉落，雖然憔悴，卻也有曾經煥發過的痕跡。

注視葉子時，正巧相識的朋友令子經過，我們便在圍繞大樹的寬木邊坐了下來。見我說話有些沙啞，她說：「此地空氣乾燥，缺乏濕氣，所以容易口渴。」她總是隨身帶著一瓶自己泡的營養茶，這時她分我一杯潤嗓，並說：「經過三年新冠病毒肆虐，現在更要小心潤肺，尤其呼吸攸關健康的關鍵，儲備健康能量，才能應對寒冬。」

讀哲學的令子談起，秋天是見證收穫的時刻，意味收成結束後，除了迎接金橘和豔黃的燦爛景觀，更是落葉逐漸來到重要的採收時刻，這些不僅是用以準備對抗冬天的果實與食物，也包含了儲備內在的心靈果物。我想，她的意思是指經過夏日的悶熱和浮囂焦躁，秋日，是沉澱身心的時刻了。

她曾讀過幾句短詩：「現在，字字紛飛......莫非文字是落葉？」我明白，詩句是指落葉就是時光存在的證明，而文字與故事，也是一種存在的留痕。經過醞釀和成長，葉子成熟如同構思成熟，我們應該把它們記錄下來，那是對逝去光陰最好的註記和反思。離開空調，在天然舒適的空氣中，秋天也是最好的創作天。

我們會心一笑，抬眼看到對街一位男士自車廂搬下一顆碩大光滑鮮黃、但仍有幾分嫩色的南瓜，配上幾粒嬌小淺黃帶綠紋、奶白混紅條，還有蜷曲小根莖及表皮凸起顆粒的裝飾性小南瓜，放在自家門口，他擺弄又欣賞才入屋。的確，南瓜在瓜果中有一種獨特的美麗，它有各種不同形體，如甕或如罐，皮相或一色如花，或起紋如瓦楞，或渾圓如大肚壯闊，或扁圓如笑容可掬。

我們都認為南瓜是所有蔬果中最有藝術可塑性，每到南瓜時節，全民都可以自主創作，有各種雕刻花樣、配飾，只要逛逛大街和小巷，在門前、車道、櫥窗或窗台，都可見庶民手作的成果。配上小燈或蠟燭，晚上一字排開，深深淺淺躍動閃爍，有如一道地面橘光風景線，和天上瑩白月色相互輝映。

我家孩子，每年都去附近超市或近郊農場，選幾顆大小不一的南瓜，雖然沒有什麼特別的手藝，風格中規中矩，但這是年輕人與秋天共襄盛舉的儀式，笑稱「普天同慶 」。這些南瓜大約可在家中存放一個多月，無論是早秋恬靜的晨間，或是午間陽光逐漸聚攏的溫暖，都能欣賞南瓜的美顏。

令子說，想到南瓜就想到萬聖節 ，那是秋天的核心之一。早晨散步時，經常看到霧氣低覆著小山丘或路樹上，偶爾樹枝垂掛蜘蛛網，給人一種淡淡的鬼魅詭譎感受。它的傳統有其根源，露齒而笑的提燈用來驅嚇邪靈；至於奇裝異服的扮相和面具，是要愚弄幽魂與惡鬼，防止它們認識自己，尾隨回家。

不過，不給糖就搗蛋（Trick-or-treating）的遊戲風行，反倒為這個所謂的「鬼節」帶來歡天喜地的氣氛，現在大家似乎都不去嚇鬼了，只看收到多少甜蜜的糖果。其實父母和老師可以趁機以溫和及有趣的方式，教育 孩子關於恐怖怪物的概念，讓孩子慢慢了解黑暗，建立如何應對的心理準備。

我說，我最喜歡秋天的感恩節，雖然眾人總是開玩笑說，因為這是一年各種節日中，唯一不要動腦筋如何送禮，只要吃著填滿美味配料的烤火雞和千層酥皮南瓜派，純粹的團聚過節。它最溫馨和高尚的情操，在於這是一個正式的節日，我們可以公開感謝一切我們所該感謝的人事物，令人心存無比的喜樂和感激。

宋朝蘇軾〈贈劉景文〉一詩：「荷盡已無擎雨蓋，菊殘猶有傲霜枝，一年好景君須記，最是橙黃橘綠時。」詩句是在感嘆一年美好的景物流逝，但最該記取的是季節中的收穫，橙橘的飽滿和豐富，說明生命不在於外形的華美，而是積蓄務實的內在。令子說，從另一個角度讀詩文，也就是把握秋日是好日的當下時光。