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中秋月亮圓

巫恩霓

我小時候就很喜歡過中秋節，那時對中秋的故事和淵源都不了解，最高興是有月餅吃。小學時，中秋節期間同學們常常從家裡帶月餅去學校，下課時大家會交換品嘗，看到許多不同的口味及品牌，有白糖、水晶、冰桔、五仁、鹹菜等等；如果誰有帶火腿月餅，那就很了不起了，因為那是不太容易買到的。

每年中秋節晚上，我們家裡都會來一些客人，那時祖父母都還健在，當掌燈的時候到了，大人們擺上香甜可口的月餅、瓜子糖果，大家就坐下來高談闊論，年年如此。那時候不一定每年中秋都看得到月亮，我們知道它是被雲遮住了，如果看得到月亮，那是滿月。月亮圓、月餅圓，我們家的桌子也是圓的，大家圍繞圓桌就是象徵團圓。

來到美國以後朋友很少，可是每年我們家都會歡度中秋，我的父母加上姊弟四人和下一輩，聚在一起有近二十個人。到了中秋節晚上，我們剛吃完正餐，很快就接著賞月，在美國吃的月餅和中國的有點不同，它印有花和字樣，甜甜的內餡中間夾著一顆蛋黃，看上去比較氣派。

這裡有方型月餅，我們的桌子也是大方桌，不像過去都是圓的月餅和桌子。月餅加上其他一些水果點心擺上桌後，大家興奮地開始講故事，談天說地一切都像從前一樣。中秋賞月給了我們數不盡的快樂，我們總覺得月亮很圓，雖然很多時候它躲進厚厚的雲層裡。

近年來，小孩們長大到外地上學、工作，中秋節變得愈來愈冷清了。去年中秋對我們家來說是很艱難的，父母永遠離開了世界，中秋節晚上大家含淚咀嚼著月餅難以下嚥；後來弟媳婦端出一盆西瓜，試著活躍沉悶的氣氛，但我們的心再也回不到過去了。

沉默的我後來坐在桌前，深深思念起故鄉，懷念小時候和同學們分享月餅的情景。那月餅上一層層脆皮，就像我們零零碎碎的生活片段，啃掉外殼，裡面香甜的味道，就好似我們美好的童年，唉！要是人可以不長大、不變老，那該有多好。我的老同學們也很不如意，家鄉是明月照空城，因為沒完沒了的疫情，許多人只能在燈下孤獨賞月，連親人都見不到，中秋夜晚儘管月亮再圓，可是在人們心中仍留下遺憾。

不過我想起悲歡離合是生活的一部分，這樣才能成就完整的人生，當經歷「此事古難全」時，我們不要痛苦、不要感傷。如果我們有機會相聚時，想像離我們而去的至親好友，會像嫦娥一樣下凡到人間，也許就在我們之中，和我們一起歡聚團圓的美妙時光呢！

又快到中秋節了，雖然我們家人寥寥無幾，但還是非常盼望著團聚，並且已經訂下了時閒。在即將到來的寶貴日子裡，讓我們重溫舊日也享受當下；要知道天上的月亮在渺渺雲煙中一定是又大又圓的，但願所有人千里共蟬娟。

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