提到「老人公寓」大家都會想到什麼？陳舊的建築？蝸居的小地方？還是簡單的設施？前不久，教會裡一位年近八十歲、個性風趣活潑，大家都叫阿姨的姐妹，邀請外子和我以及其他兩對夫婦，一起去她居住的老人公寓附設餐廳吃晚飯。

約一年前聽說阿姨賣了房子搬去老人公寓，據參觀過的姐妹回來說，那不是「普通」的老人公寓，那是「豪華的」老人住宅區，說的人還露出一臉欽羨的表情，因此收到阿姨的邀請，讓我十分期待。

那天下午依約到達社區入口，遇到柵欄攔路，旁邊的警衛亭走出一個人，問我們來此目的、找誰，又留下我們的姓名才放行。這裡警衛森嚴，非允許不可隨意進入。

沿著馬路進入社區，放眼看去是一棟棟的五層樓公寓建築，建築之間有密閉式天橋連結，方便天氣不好，又想外出「蹓躂」的老人活動。

在訪客停車場停好車，沿著安靜的馬路信步往前走，沒多久就到了聯誼廳的建築前。阿姨精神抖擻、容光煥發地在門口等著我們；才剛到，就有一輛約十人座的接駁車靠過來，接我們去餐廳。其實依我的腳程，走路大約不到十分鐘就可以到了，在老人住宅區穿梭的唯一交通工具就是這種接駁車，讓腳力不好的老人家在社區裡不用走太多路，就可以到其他公寓串門子。

這個老人社區住了兩千多戶銀髮族，附設十家餐廳。阿姨帶我們搭電梯到五樓，入座後不久，服務員就過來為每人送上一本印刷精美的菜單。打開一看，這裡的菜色一點都不輸給外面高檔的西餐廳，但價錢便宜多了。味噌鱈魚竟然只要美金十美元，煎鮭魚、烤牛排只要美金十二塊半，這些料理在外面的餐廳，可都是要價美金二十元以上呢！

每道大餐的單價都比外面便宜許多，味道是否會遜色一些呢？一點也不！每道菜的烹飪和擺盤完全都不含糊，唯一不同的是，顧慮這裡的食客都上了年紀，菜裡的油和鹽都少些。

我們沒點酒，但餐廳的一邊還設有小酒吧，幾個銀髮族圍在吧檯品酒聊天，看起來好不愜意。

阿姨請我們吃套餐，除了主餐外，還有飲料、沙拉、湯和飯後點心。吃飽喝足後，阿姨帶我們去參觀社區環境，途經花園、水療泳池、健身 房、室內劇場 、藥房、沙龍、電影院 、遊戲間、撞球檯、玩紙牌區等，應有盡有的設施，整體感覺就像個度假村。

想入住這樣一個養老「度假村」需要付出什麼多少錢？據悉，除了一開始的四十至六十萬美元押金外，每個月依房間大小，需繳美金三千至四千元不等的月費。

「怎樣，以後有沒有興趣搬過來當我的鄰居？」阿姨問。

我無語，這時我臉上一定露出和先前那位姐妹同樣的「一臉欽羨」表情。