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長島步道的四季

阿馬

穿過家門前的馬路，我們走入長島步道，因為鄰近步道之便，所以每天都和老伴來散步。長島步道東至長島海灘，西至一間高爾夫球場，沿途穿過法明哥等鎮，步道多在林中穿行，時而與汽車道並行，步道四季風光不同，長年都有人騎車或散步。

春季是步道最美妙的季節，光禿灰白的樹枝紛紛綻放鵝黃色綠芽，也有的略顯紫紅，大大小小樹枝很快就長滿嫩綠的葉子。從法明哥路段往東走，路邊出現了小水溝，流水漸而匯成溪流，平行流於道邊，清水拖曳著長長的綠色水藻，岸邊長滿了蒲草、萱草還有些不知名的野草，綠頭鴨從樹叢或草叢中鑽出，成群在溪中浮游著。

加拿大天鵝三三兩兩，帶著毛茸茸的小鵝在道邊溪邊的草坪上搖搖擺擺，邊走邊伸長鵝頸啃食著青草，不理會路過的人和奔馳而過的單車。

爬上一道木橋，放眼望去是一片好大的湖泊，真似天鵝湖，湖面上棲息著很多野鴨和天鵝，有人停在道邊與湖泊相連的空地上，餵食成群而來的野鴨和野鵝。有幾隻大白鵝，伸手想摸摸牠們，天鵝不躲開，只是瞪著你，那尊嚴可讓你放下抬起的手；迎著和煦的春風，步道上的人變多了。

夏秋是人們最喜歡散步於騎行步道的季節。夏天時，天氣趨於炎熱，步道兩旁的高樹已濃蔭蔽日，林木也蓊鬱，縱使伏天豔陽高照，穿行於步道也清涼宜人。常有老者牽狗緩緩行於道上，青年騎者踩著單車似一陣風經過，倘是周末，可聽到步道上的孩子們，伴隨著他們歡快的叫喊成群奔跑。

傍晚時分，有人把汽車停在馬路邊，卸下車後的自行車，一溜煙就騎進步道，應是那些白領族吧！這麼適合運動的季節，這麼合適的步道，怎麼能不去騎一圈呢？

秋風吹起時，步道兩旁的樹林慢慢轉為大片大片的金黃，夾雜著幾株紅葉。道邊小溪流水依然淙淙，那湍流下的水潭尤其清澈，那數尾游魚在潭中打轉，潭邊木牌上寫游魚多為鱒之類珍稀品種，也有人溪邊垂釣，只是釣吧，釣到又放回水中。秋高氣爽，步道邊的高爾夫球場上人們揮桿正歡，球車往來不迭，幾行大雁掠過上空，傳來幾聲「哦哦」的雁鳴。

冬天時，樹林多已落盡秋葉，枝幹光禿灰白，步道周邊通透了許多，透過樹林可以看到不遠處高速道上飛馳而過的汽車。一夜落雪，那步道上行者絕跡，但一陣汽車轟鳴響過，又響起幾串淒厲的電鋸聲，原來是公路維修人員來鋸開被雪壓倒擋路的樹木。那不畏寒冷的人，又三三兩兩奔跑在被白雪鋪滿的道上，有時還會看到警察巡邏車緩緩開在步道上，謝謝這些步道的維護者和守護者，步道因他們而通暢和安全。

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