我自三十多歲起，白髮就如雨後春筍般，爭先恐後冒出來，因為還必須上班養家餬口，怕職場要趕老嫗退休 ，只好每一、兩個月就染髮，但我笨手笨腳，經常把染髮劑弄到地毯或牆壁，到處都灑下斑斑點點，好像在創作潑墨畫。

我也常常弄到臉上、手上都有塊塊黑斑，有些好奇的同事還會特別關心詢問，以為我是被打成瘀傷或是生病了，搞得我啼笑皆非、尷尬不已。

退休之後當義工，需要穿梭在快速的上班族中，到各處幫忙翻譯，為求專業形象繼續染髮。但沒多久，頭上又冒出一個白頂，愈來愈大，不得不趕緊再染髮。在一個偶然的聚會中，遇到一位猶太 人，他指出，看到很多華人老太太都「頭戴白頂」，那有什麼特殊意義嗎？他以為跟猶太人戴小圓帽一樣，也是一個特別的習俗呢！我這才警覺到自己頭上青山雪頂的模樣，一定也讓人感到怪異。

之前疫情 爆發時，所有活動停擺，不得不整天宅在家，不需見人，又何必費功夫染髮？於是我乾脆把頭髮綁成髻，不至於白髮披肩嚇死人，只要頭髮稍微長了點，就一把揪住銀閃閃的三千煩惱絲，一刀剪掉尾端一小撮。日子回歸正常後，有朋友看到我的新面貌大感震驚，以為我受到什麼天大的打擊，怎麼頭髮會梳成老婆婆頭，還在一夜之間全白了？從她們同情哀嘆的口氣中，我才驚覺自己已迅速榮升耆老族。

有一天，帶外孫去公園玩，正好也有其他人帶著孫輩在那，大家自然會彼此問候寒暄。只見一位先生指著一個男孩，問旁邊打扮時髦戴墨鏡的婦人：「這是妳的孩子？」那位女士驕傲地回答：「是我女兒的孩子。」在場的人無不訝異，說她真年輕，大家七嘴八舌地讚嘆稱羨，我則在一旁黯然自卑。

啊！我已老態畢露，時時看到別人拋出憐憫的眼光，同情我這個白髮老婆婆，都已一大把年紀了，還得跟著小娃娃爬上爬下、跑來跑去。想起「紅豆詞」中的兩句，不免改唱道：「恰似遮不住的雪山綿綿，流不斷的淚水悠悠。」我還沒感覺老啊！但時不我與，一轉眼，我已是髮蒼蒼、齒牙動搖的老人了，怎不令我淚垂？

但一轉念，在武俠小說曾看過以「骨骼清奇」、「精神矍鑠」、「眉目溫和」等語詞來形容年屆古稀的老者。最近偶然在網路上，看到今年九十歲日本女星草笛光子的系列照片，顯得溫潤如玉、落落大方，網友稱讚她「眼睛裡藏有故事、皺紋裡滿是溫柔、笑容中盡是坦蕩、白髮裡蘊著優雅、服飾裡是品味、表情裡是幸福……」。原來老態仍是可以輕盈優雅，眉宇間是可以流露出智慧溫和。一生走過荒山空谷、經過洪濤狂流，留下的豈只是白髮和皺紋？不也應該擁有感恩的心，以及從心所欲不踰矩的豁達嗎？

趁著身體尚未被風濕關節炎、骨質疏鬆等各種疾病折磨或臥床病榻之前，我一介白髮老嫗，依然可以挺直腰桿、昂首闊步街市間，慣看人間百態。再稍改元代宋方壺的《山坡羊．道情》，一吐我老者弱者的心聲：「青山相待，白雲相愛，夢不到紫羅袍共黃金帶。一茅齋，野花開。管甚誰家興廢誰成敗，陋巷簞瓢亦樂哉。老，氣不改；弱，志不改。」