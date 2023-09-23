七歲的兒子鋼珠經常教我一些冷知識，例如「媽媽，妳知道嗎？很久很久以前，太陽系有顆行星叫忒伊亞（Theia），它跟小時候的地球撞到一起，融合成現在的地球，它們相撞時產生的碎片變成了月亮。」

又如「土星和天王星之間原本有一顆行星，叫第五巨行星（The Fifth Giant），但是土星的力氣太大，把它推出太陽系了。」再如「我們知道太陽死後會變成白矮星，可是妳知道白矮星接下來會變成什麼嗎？當白矮星冷卻，不再發熱，它就變成了黑矮星。」

一開始我沒把鋼珠說的話當成一回事，直到有次他問我：「媽媽，為什麼以前人們用尿做牙膏啊？」我覺得太離譜，脫口而出：「這怎麼可能？」鋼珠一臉嚴肅：「真的，不信妳上網查查。」

鋼珠從小就喜歡問我千奇百怪的問題，我招架不住時常說：「等我上網查查。」於是他學會了這招，一有不明白的事就上網查。看他鄭重其事的模樣，我將信將疑地打開手機瀏覽器，輸入關鍵字，果真搜到古羅馬人用山羊奶和尿液混合成的「牙膏」刷牙，因為尿液裡含有氨，有美白牙齒的作用。

我問他這些都是在學校學的嗎？他搖搖頭說：「全都是我平時愛看的視頻中所講的。」鋼珠喜歡上網看五花八門的視頻，我總勸他多看書，還專門給他買了《十萬個為什麼》，可是他覺得書沒有視頻有意思。本來以為他懶惰貪玩，沒想到他從視頻學到了不少東西。

想來也是，我小時候沒有電腦和網路，只能透過書本了解世界，現在網路發達，查什麼都方便，一般情況下，我也不大會去圖書館 翻閱資料了。相比書本僅限於圖文，視頻有鮮豔的動畫和生動的講解，對小孩子來說自然更有吸引力。電腦是工具，如何讓它充分發揮積極作用，取決於使用它的人。

現在鋼珠一提到某個冷知識，我便豎耳傾聽，根據他提供的線索順藤摸瓜、仔細研究，等到掌握更多相關背景後，再與他深入討論。感謝孩子為我的生活增添繽紛色彩，幫我和他一起進步。