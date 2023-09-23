小兒子上高中時，曾經問我：「將來進大學後，主修什麼好」？我告訴他：「主修什麼並不重要，重要的是你得先找到自己的興趣，然後朝有興趣的方向去學習。只要是你有興趣的，自會努力鑽研，將來一定會有一番成就」。

他大概是聽進去了，後來高中及大學選課，都是他自己做決定後，再徵求我的意見，除了問幾個問題外，多半我都會尊重他的決定。大學畢業後，他決定申請醫學 與哲學雙博士學位，大概在校成績尚可，醫學院的入學考試（MCAT）也考得還不錯，他申請到賓州大學（University of Pennsylvania）醫學院（School of Medicine）的醫學與哲學雙博士班（MD-PhD Program）。我真是樂不可支，因為七年的在學期間都有獎學金，不必花家裡為他儲備的教育 基金。

為了慶祝小兒子醫學院及媳婦研究所畢業，雙雙取得博士學位，我們報名參加了絲路之旅。行前聽去過的朋友們說：「絲路上的新疆 烤全羊真是好吃，肉質鮮嫩且全無腥羶之味，回來之後做夢都會夢到吃烤全羊」。讓我對這個絲路上的烤全羊充滿期待。

第一頓晚餐就是新疆烤全羊，十人圍坐一圓桌，分食一隻烤好的全羊，每人還發了一副塑膠手套，以便用手抓羊肉吃。終於得償宿願，兩手各抓了一塊切好的羊肉吃起來。羊肉到嘴裡，感覺很鮮嫩，一點都不覺油膩，真是妙不可言。光顧著吃，全然忘記羊肉的油脂很多，吃了兩塊就吃不下了，戀戀不捨地脫下手套，等待晚餐結束。

我們平常在家燒菜，少油寡鹽很清淡，吃完羊肉的那天晚上，肚子就開始抗議，整晚起來上好幾趟廁所。第二天起來告訴小兒子，他仔細問了我的狀況，並要我描述排泄物的細節，他的判斷是昨晚吃得太油膩，而不是細菌感染，沒有大礙，只要讓我的腸胃得到充分休息，不再吃肉類或其他難消化的食物，過幾天應該就沒事。為了補充體力，他的處方是每餐只喝汽水（補充水分）、吃蘇打餅乾（補充醣類熱量）及香蕉（補充礦物質），看同伴們吃香喝辣，心中好不羨慕。

當我們來到月牙泉時，氣溫很高，太陽高掛頭上，走著走著，忽然覺得頭重腳輕，渾身冒冷汗，眼看就要不支。兒子看到這情形，立馬把我穿在褲子裡的襯衫拉出來，釦子全數解開，讓我散熱。同時用冷水洗脖子，並把我領到陰涼的地方休息，過了好一陣子才把我從中暑的邊緣拉回來。回想起來，可能是因為連續幾天無法正常飲食，營養不足，身體虛弱所致，如果變成中暑，後果不堪設想，說小兒子救了我一命，並非誇大其辭。

旅行回來以後，老伴和我在日常生活若有小病痛，或是有什麼不懂的醫學問題，打個電話給小兒子就解決了，小兒子願意學醫真是我們的福氣。