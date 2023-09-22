我們每天都要搭乘老年中心的班車，沿著S Kirkwood南刻科伍德路，直接向北轉向好運路。這一段南北向的路，竟然有九座大大小小的基督教堂，較大的有兩座，都在街道右側，一座是菲律賓教堂，一座是越南 教堂，經常有許多轎車停泊在廣場，崇拜時間還有警察維持秩序，汽車人流絡繹不絕。

這一側還有一間小教堂，門前有崇拜時間的標示牌，印有「Beginning of New Life（新生命的開始）。」讓人感到一陣春風迎面撲來，這是基督的召喚，新的生命在蠕動；接近盡頭有一間名為「Beautiful Gate（美麗的門）」的墨西哥 教堂。

美麗的門是上帝揀選教徒升天的窄門，你的言行舉止與一生作為，經過層層篩選合格後，才能透過美麗的門進入天堂與上帝同在，國際商業銀行也在這一側，這豈不是上帝的基業嗎？門前就是鬱金香花的標示牌，這又豈不是上帝把鬱金香花當成像天女散花一樣，撒落到荷蘭的阿姆斯特丹。

馬路左側一字排開有五座教堂，第一座是越南教堂，標示牌上印有越南語和英語兩種語言，崇拜時間分兩個不同時間。白色十字架立向天空，旁邊庭院還有兒童滑梯、蹺蹺板設施，足見少年兒童也有受洗的教徒和家長一起崇拜頌揚上帝。

往前不遠就是蘇格蘭教會，教堂外側有高懸的大鐘；幾間會堂林立，潔白的十字架聖潔相映，會堂的規模和廣場明顯開闊。往前有幾十米，就是幾間平房會堂，上方掛著：「Christ Life Ministers of Kingdom（基督生活，上帝信使的國度）。」

頂頭的是一座墨西哥教堂，使用西班牙語和英語，也是安排不同時間敬拜。每天坐在車內透過車窗，我們都會情不自禁數著教堂的數量：first, second, third , fourth…eighth，ninth（第一、第二、第三、第四……第八，第九。）這一路就是一條基督之路，我們坐在車內沐浴在基督的光采裡，基督的呼喚向我們顯示，我們都是基督徒，有著靈魂中的呼求。

車內的天堂靈光給我們引路，好像汽車的車燈就是神的指引，車內的氣場頓時濃郁起來。汽車突突前行，我們的頌歌在心中蕩起，司機全然不知我們此刻的風起雲湧。

一直駕車北行抵達路的盡頭，竟然有一家汽車修理廠，廠名就叫「安福」，平安祈福。汽車修理廠生意特別好，有很大的場院，待修的汽車滿滿一片，而且晝夜檢修，這是上帝在賜恩護佑啊。旁邊是一家International Way for loan國際貸款 公司，貸款基本都是本州、本國的範圍，很少看到國際貸款。基督之路有著神的存在，有著神的指引呼求，虔誠的子民才會有回應感知。