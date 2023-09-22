從台灣移民 到美國加州 ，看到這裡的陽光、空氣與土地，實在太完美，讓我和太太猛然吸飽滿腔的新鮮空氣，打算在這裡落地生根了。

我們本來都喜歡花花草草，所以就在自家的土地上種花種菜，享受田園之樂。當然，最基本的配備除了工具之外，一定要有工作的手套，所以我就到家得寶（Home Depot）買了兩雙手套，我們各自擁有一雙。

這種棉質手套柔軟，觸感很好、厚薄適中，我們不要求它經久耐用，只要它現在能用一陣子，且價錢合理，這就足夠了。有一些手套看起來很耐用，但是戴上它總覺得有些僵硬，我反倒不喜歡。現在買的這兩雙手套，將來用壞了再買，都是值得的。

我和太太把在台灣最羨慕的那些農作全部種在自家後院，忙得不亦樂乎，我開玩笑地跟太太說：「我在台灣以前的身分證上面職業欄，現在可以改為『農』」，她也很有同感，因為她本來就喜歡花花草草，也學過插花。

夏天的豐收季來了，太太一雙手捧著兩條大大的絲瓜，心滿意足的模樣比刮刮樂或者中樂透的發財夢還要實在。

還有葫蘆型的胡瓜掛滿了後陽台，這種胡瓜不是煮來吃的，把它曬乾之後，擺在壁爐上，作為觀賞用，很多人看了都很喜歡。葫瓜的形狀是上面的弧形比較小，下面比較大，構成很好看的曲線。另外一種上面是細長形，下半部才鼓起一個大大的肚子，把它曬乾之後剖開，就是可以拿來當舀水瓢。

至於甘蔗，大家耳熟能詳，栽種的方法也很簡單，只要把它切成一小段，每一個小段前後都有節，把它埋在土裡，過一陣子就冒出芽來。至於絲瓜與番茄，會種的人很多，我就不再多說了，如此一來，讓我們度過一個充實的夏天與秋天。

假使一對夫妻，在結婚之前就有共同興趣，那就是最好的交流了。因為趣味相投，就有共同話題，可以一年到頭說不完，彼此的感情就這樣建立起來了。不是婚前這樣而已，等到結婚之後，更是如此。

假使一對男女婚前缺少共同興趣，那麼在婚後一樣也可以建立起來，彼此的興趣是可以培養的，在日常生活潛移默化當中，不知不覺就會起化學作用。只要兩個人的感情好，不必勉強，只有耳濡目染，循循善誘於無形，才是上上策。

至於我們，老早就把花草的共同興趣，融入生活當中，因為我們還沒有彼此認識之前，就各自喜歡花花草草了。

我們的這兩雙手套，看起來平庸無奇，只是園藝用的手套，但是穿戴起來很貼身，質地也柔軟，讓我們的工作得心應手。因此，我覺得別人有情人裝，我們有夫妻手套，那不是很好嗎？