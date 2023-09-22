最近瀏覽了一本關於香料的小書，發現很多有趣的事，很多香料不光是有提升食物香氣的作用，而且還有很好的保健作用。上網一查，有許多關於香料的內容，書中所說的香料，包括堅果類的橄欖油、南瓜籽油；鮮花類的桂花、玫瑰花、茉莉花；香料類的茴香、八角。印象最深的是印度的小豆蔻，據說可以放進咖啡 調味，有空也想試試。此外，還有香草類的例如九層塔、迷迭香，網上內容囊括的種類和品種還有更多介紹。

看了看廚房裡開心果、杏仁兒、山核桃 都有，但從沒把它們當作香料，玫瑰花及菊花倒是常常用來泡茶喝。花椒大料很少用，但常用十三香，這是一種綜合調料，裡面有多種香料磨成的粉，我用它來和餡兒、做五香山核桃，或是五香豆乾。

常去的日本 店剛剛做完裝修，擴大了店面，調料多出來整整一架，上面有產自世界各地的香料，包括來自中國、日本，像做咖哩飯的咖哩粉，燉肉必備的豆蔻、桂皮，還有青花椒、八角、小茴香等等，都可以在日本店買到。

美國店裡常有一個小的冷櫃，是賣各種香草的，有九層塔、迷迭香，薄荷等等，各種新鮮的香草大都能找到，有時候還有小杯子裝的盆栽，可以拿回家養著，要吃的時候可摘取新鮮葉子。

不禁想起西蒙和加芬克爾合唱的《斯卡布羅集市（Scarborough Fair）》，「你要去斯卡布羅集市嗎？香芹、鼠尾草、迷迭香和百里香，請代我問候住在那裡的一個人，因為她曾經是我的真愛。」動聽的旋律傳唱至今，還瀰漫著香草的芬芳。

我記起在義大利餐館吃過浸了香料的油，是用來蘸餐前麵包的，非常香。現在在家裡烹煮，以橄欖油配香料，可以用花椒大料，也可以用迷迭香，然後用來蘸麵包、拌沙拉、炒菜都很好吃。

後來我發現了一家印度店，香料極為齊全，而且有散裝的可以自己秤分量，吃多少買多少，不用擔心存放過久減損香氣。在這裡找到了小豆蔻，有綠色和棕色兩種，我買了綠色小豆蔻，形狀像大個子的瓜子仁，磨成粉放在咖啡裡很不錯，烹調肉類或是做甜點時放一些，香氣馥郁，並且平和腸胃，有助消化。

說到保健作用，堅果類能預防心血管疾病，冷榨芝麻油可以改善輕微貧血，南瓜籽油可以消炎止痛舒緩鎮靜，丁香具有潔凈口腔作用，香草能止痛安神助眠。

排毒解毒、幫助代謝的有冷榨芝麻油和玫瑰；預防感冒、止咳化痰有迷迭香；降低血壓有花椒和香蜂香；助眠安神有九層塔和阿拉伯茉莉，數不勝數。

很多香料我都想試試自己烹飪，最感興趣的有幾種，一個是剛才說過的小豆蔻，另一個是薑黃，它的外形和生薑極為相似，切開來是明亮的黃色；薑黃是咖哩的主要成分，還可以用來做薑黃牛奶，對預防心血管疾病和預防阿茲海默症都有好處。以前吃咖哩飯都是買現成的配料塊，把蔬菜和肉煮好，放進去就行了，現在也可以試著用薑黃，根據自己的喜好，配上其他調味品，自己調製香濃美味的咖哩，別有一番風味。

第三個想烹煮的香料是迷迭香，不但能預防感冒，還能增強記憶，可以用它來泡橄欖油，或者揉進麵包裡做成有香味的麵包，或者放進菜裡當調味品。還有桂花也想試試，桂花可改善膚色，止咳化痰，蜜或糖釀後，用來做糯米藕，吃起來口齒芬芳。