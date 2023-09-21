黑眼蘇珊。（圖：作者風行提供）

前年秋天，朋友送了一盆含苞待放的黃菊花，為了讓蕭瑟的秋日增添些暖色，妻子將花種在門前的兩小塊空地上；誰知一夜之間，黃菊花卻暖了小鹿的胃。

第二年春天，我難得主動將那兩小塊地的雜草拔得乾乾淨淨，不料，卻積極過了頭，被妻子斥責一番，因為我拔的是重新長出的菊花苗；無奈之下，只好從房子別處移栽些繡球花填補空白。繡球花的枝葉長得挺旺盛，不知為何卻不開花，只能當作綠色植物欣賞。

今天開春，櫻花樹率先披上潔白的輕紗，接著是樹旁黃色的水仙，房前紫色的鳶尾、紅色牡丹、紅白杜鵑，以及粉紅色的百合相繼登場，一時間奼紫嫣紅，似乎連空氣也被染上色彩。但繁華過後，一切歸於平淡，樹葉逐漸掉落，秋天在不知不覺中來了，有一天下午，我打開不經常走的前門取包裹，忽然發現門前長出了黃菊花，這景象讓我驚呆了，怎麼可能？它可是頭年被斬首、次年被掘根了啊！如今竟能復活？這是斬首除不盡，秋風吹又生嗎？黃菊花卻毫不在意我的驚訝，歪著腦袋開心地衝著我笑。

我把這驚奇的發現告訴妻子，她也驚嘆黃菊花頑強的生命力，並且說，此花是黑眼蘇珊。我曾讀過資深作家龔則韻女士的散文集《芳華路上》，其中有一篇〈唯美黑眼蘇珊〉提到過黑眼蘇珊是馬里蘭州 的州花。上網一搜，方知黑眼蘇珊自一九一八年以來，一直是馬里蘭州的州花，它當時與被稱為「加拿大 一枝黃花」的秋麒麟草激烈競爭州冠，只因二個原因才使其當選。一是哈維Bomberg州參議員認為，黑眼蘇珊與州旗的顏色相般配，能體現出州旗上卡爾菲特家族徽章的特色；二是有些馬里蘭的居民認為，此花的黑眼可以代表「凱撒的黑眼圈」。

看來，馬里蘭州人對此花的認識遠不如中國人深刻。千年之前的南宋女詞人朱淑真就讚揚黃菊花「寧可抱香枝上老，不隨黃葉舞秋風」，入骨三分地刻畫了菊花不與世俗同流合汙的高潔品行。而如今我又發現了其驚人的生命力，是否也能為其傳奇的一生，添上了一筆新彩？

黑眼蘇珊出自美國本土，屬於葵花家族，很像葵花的精緻版，它雖遠遠不及其他菊花華貴雅致，但我依舊喜歡它。看來，真正的喜歡並不依賴於外表，而是其內涵，此花是常見於田間或路旁的野花，其生命力之強可見一斑。

自然界中常有逆天的惡劣環境，但不少植物總能從中找到生存之道，唱出大自然交響樂 中高亢的音韻。而自稱高級生物的人類呢？卻經常會動用趨利避害的智慧去逃避逆境，然後抱怨生活的不公，大家認為，黑眼蘇珊的智慧有比人類差嗎？