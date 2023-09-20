凡是中國人，一般都熟知「文房四寶」：筆、墨、紙、硯，其中的紙是指「宣紙」，即原產於安徽宣城的書畫紙，其薄如蟬翼，卻能強韌地吸收墨汁和顏料；古往今來，不知多少名貴字畫都誕生在一張張的宣紙上。

來美國後，我曾在本城教過美國學生寫漢字書法 ，在上課介紹所用宣紙時，我一律把它說成英語「Rice Paper」，因為這個譯詞是所有英語書籍的通譯，若直譯成中文，應該就是「米紙」之意。難道宣紙真的是稻米做成的？我自己也常常覺得這種譯法似有問題，因為歷史告訴我們，當年東漢的蔡倫造紙所用原料是樹皮、麻頭、破布、破魚網之類，好像沒有提到稻米。

據查，宣紙又分生宣與熟宣兩種，製成的原材料都是青檀樹皮和稻草之類，稻草和稻米顯然大不同。稻米是中國人千百年的主食，稻草乃農民可利用的棄物，不知何時、何人？竟然把稻草誤讀為「稻米」，由此又把宣紙錯譯成英語的「米紙」，以訛傳訛，誤用至今。

豈料近日我在本城一家越南 人開的雜貨店裡，還真的見識到一種「米紙」，那是產自越南的一種春捲皮，其塑料包裝袋上印著的，除了一堆油炸春捲之彩照，就是一行醒目的粗體英語「Specialty Rice Paper for Frying（用於煎炸的特種米紙）」。

我一向喜歡吃春捲，也常買皮自製，不過以前買的大都是麵粉做成的春捲皮，眼前這種米製皮，倒是首次碰見，頓時被好奇心驅使，立即買下一袋。

回家細看文字說明，其成分果然寫著「米、鹽、木薯和水」，童叟無欺，此乃真「米紙」也！剪開塑料袋，抽出一張圓形皮，其白如粉絲、硬如塑料，與通常柔軟的春捲麵皮大異其趣。再查詢烹調方法，更是令人咋舌，原來這米紙還真難伺候，先要準備一大碗淨水，再倒入一點糖和醋，使其溶化；此時才把米紙浸入水中，令其充分濕潤後，將其小心拿起來，鋪展於案板上，再用此皮把各自喜愛的餡子包捲起來，最後油炸出鍋。

依樣畫葫蘆，我便步步照辦，心想這回油炸的春捲一定風味獨特，誰知炸了半天，應該熟了，但皮色非但不金黃，顏色還是如粉絲。撈出品嘗，表皮遠遠不如一般春捲皮脆硬，軟不啦嘰的。幸好餡子是自己喜歡的綜合蔬菜 夾金槍魚，總算還能下嚥。

米紙春捲皮的口味實在不如麵製春捲皮，同樣經油炸料理，後者是色澤金黃、香脆可口，而前者卻顏色灰白，軟綿綿的，因難炸透，故食之無味。看來，許多食品還是傳統口味，比較受一般大眾喜好。