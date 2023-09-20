海豚是一種天性善良、樂於助人的動物，世界上有許多關於海豚援救游泳者的報導，因為海豚有很高的智商和敏銳的感覺，當牠們感覺到人類處於危險時，就會馬上採取行動保護他們。

看到海豚救人的報導，總覺得不可思議，直到日前親眼看見溺水的朋友在海中被海豚示警救起，才見證到海豚的聰明，以及牠們保護幫助人類的自然天賦和能力。

那天是勞工 節的長周末，和朋友及孩子們一行二十多人到洛杉磯 波薩赤卡州立海灘（Bolsa Chica State Beach）野餐。中午過後，原本較厚的雲層逐漸散開，太陽也露出臉來，由於氣溫升高，孩子們紛紛換上泳衣，在海灘上玩沙戲水。我坐在沙灘邊的太陽傘下，觀賞海浪撲岸的自然美景，並注意孩子們不要去深水的地方。

此時，水性不錯的朋友東尼也換上泳褲，經過我身旁朝海灘走去，我笑著對他說：「要下水了啊？」他點頭朝我揮揮手，便縱身一躍跳入海中。

沒過多久，突然聽見身旁有一位朋友大喊：「海豚、海豚，那邊有兩隻海豚！」我朝著朋友手指的方向望去，在灰色撲岸而來的浪頭上，有兩隻海豚正在一前一後不斷地躍出海面往岸邊游來，在距離如此接近岸邊處能見到海豚，我的心情也頗為興奮。

就在此時，我也看到兩隻海豚的旁邊有一個人正在載浮載沉，雙手用力揮動，似乎在呼救，然後我就聽到有人大喊：「有人溺水了，趕快找人來救。」不一會兒，只見那個人的頭偶爾還會浮出水面，但手已無力揮動了。

此時，同行的朋友有人發現溺水的人是東尼，兩位朋友立即嘗試拿著衝浪板，跳入海中朝東尼游去，但隨即都被強大的海浪推回岸邊。我們眼睜睜地看著東尼在海浪中浮沉，也無能為力。

在我們搭建帳篷的旁邊有一個救生塔，但那天不知什麼原因，沒有救生員駐守；就在千鈞一髮之際，駐守在另一個救生塔上的救生員聽到眾人呼喊聲，從遠處快步跑過來，背著救生板迅速跳入海中，奮力游向東尼，將奄奄一息的東尼抱住。此時，海上也適時駛來一艘海岸巡邏艇，三位救生員合力將東尼帶回岸邊，看到這個景象，大家才稍微鬆了一口氣。

當救生員救起東尼後，兩隻海豚似乎知道任務已經達成，便轉身朝大海游去。

東尼被救起後，救生員將他平放在沙灘上，他全身鬆軟無力，意識也不清楚，過了一段時間，東尼才清醒過來。他說，當時海浪看起來不算很大，但是速度強勁而且有許多亂流，他在海中被四方的亂流衝得頭昏腦脹，失去方向感及意識，只覺得離岸邊愈來愈遠，但無論怎麼用力，都游不回岸了。他說，再過三十秒如果得不到救援，他就撐不下去了。

事後回想，如果不是那兩隻海豚及時發覺東尼發生危險，跳出海面示警，引起大家注意，一起呼叫救生員將他救起，後果將不堪設想。

根據美國國家救生員協會（USLA）統計，去年全美海灘溺水死亡的人數超過四千人，沒有救生員駐守海灘溺水死亡人數是有救生員的約五倍。如果大家到海邊戲水，務必記下海灘的名字及地點，萬一有人不幸溺水，立即呼叫附近的救生員，要是找不到救生員，趕緊撥打911，告訴溺水者的地點，有備無患，畢竟能遇到「海豚救援」的機會太小了。