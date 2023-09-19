就讀高中的大孫子一向喜歡尋幽訪勝，平日經常參加童子軍的野外露營和行軍活動，練就一副好腿力。不久前，趁著暑假結束之前，和他老爸兩人備齊衣鞋、眼鏡和全套登山工具，準備前往科羅拉多州風景優美的落磯山國家公園。

話說那日天才微亮，女兒就驅車送父子倆去洛杉磯 機場，搭乘最早的班機飛往科州的省城丹佛市。當天中午前，兩人便已抵達丹佛市，在當地機場租到車子，即將前往預訂的旅館，聽似他們一路順暢，我們就放心許多。

到了傍晚時，我們再詢問女兒，豈知女兒正忙著和在丹佛的父子倆通話，我們等了很久才聽女兒回話說，父子兩人所租的車子在半路突然熄火，千方百計累得滿頭大汗都無法使它重新啟動，於是打電話給租車 公司說明原委，等公司調動可用的車子，送來一部韓製小休旅 車給他們時，早已經天黑了。

既然有車可用，兩人抓緊時間加足馬力駛向預訂的旅館，將車停在停車場上照明良好的車位。兩人想到隔日一早便要出發繼續行程，於是只拎著各自的背包住進旅館，將所有登山裝備、鞋帽全都留在車上。

隔日上午兩人整裝下樓退房走向車子，不料發現車子不在原本的車位，起初兩人以為記錯位置，立即在停車場上仔細繞了幾圈，最終都沒有找到自己的租車。這下兩人可懵了，急忙求助旅館人員，結果他們也一樣納悶，為何偌大的汽車，一夜之間會從人間蒸發？最後只好報警。

警察姍姍來遲，做完筆錄，車輛如何失蹤仍然無解，只有調動旅館的監視器錄影帶，希望能夠查出端倪。不看則已，一看以為自己是在觀賞一部神偷電影，監視影帶中顯示凌晨一點半左右，有一輛中型轎車載著一名乘客，在矇矓照明下的停車場上迤迤駛來，車上兩人似乎胸有成竹，早就鎖定目標，轎車一到馬上停在租車後面。

更神奇的是，轎車的後艙竟然在同一時間彈開，霹靂神速又無聲地跳出兩個身手矯健、身材削瘦的男人，加上前座的那個人，三人迅速地分別在租車的左右前窗動起手腳，不到一分鐘，租車的尾燈便亮了，表示竊賊已經進入車內成功地發動了引擎，接著快速倒車向前飛馳而去，在暗夜裡消逝得無影無蹤。

停車場雖有照明設備，但是畢竟夜色深沉，攝像機位置也有些距離，無法看清他們的面孔，以及他們如何絲毫不損車窗，便能輕易地打開車門發動引擎。女兒給我們觀看女婿傳送給她的這段視頻，確實令人開了眼界。

車輛的失蹤原因終於明朗，父子兩人留在車上所有昂貴的登山家當，也全都一起隨車「附贈」。這下子沒了車，父子兩人動彈不得，女婿即刻通知租車公司，告知租車失竊，租車公司說可以派另一部車子，但是要自己去領，該怎麼去呢？唯一的辦法是立即網約車前往租車公司，父子兩人在短短兩天之內，被迫換了三部出租車。

雖然經歷一波三折，兩人登山的意願並沒有動搖，但是所有登山裝備都已經隨車被竊，眼前辦法是重新購置，幸好仍在丹佛大城，於是二話不說，立刻前去商家買齊所需的裝備，兩人重新上路，向著國家公園附近預訂的旅館開去。

一個半鐘頭之後終於到了旅館，準備登記房間時，卻被旅館人員告知，因為旅館訂房滿檔，他們遲來，訂單已被取消。恰逢周末，沒有多餘客房可以出租，這個消息打擊不小，此刻天黑地偏，疲憊不堪的兩人，硬是打起精神，利用手機的最大功能，開始搜索附近有無旅館可以訂到客房，幸好皇天不負苦心人，不久便訂到了另家旅館，兩人立馬起身開拔，慶幸可以睡個好覺了。

山中電話訊號不良，次日晚上接到大孫子傳來父子兩人笑容滿面的登山照片，這時我們兩老才得以擦擦額頭上的汗珠，暫時放下久壓心上的大石頭。