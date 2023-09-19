退休後朋友紛紛驛馬星動、東奔西走，很多是為了參加同學會，同學會的召開必須有熱心人士任勞任怨，才能促成美事。我大學畢業四十周年時，熱心的班長逐一打電話邀約散居海內外的同學，我說教書恐怕請假不便，她竟能從市教育局 的網站，找到我們的春假日期，把同學會旅遊訂在那個禮拜，讓我拒絕無門，也多虧班長積極聯繫，二十幾個同學的班，有人帶配偶，來了近二十個。

有的同學會因為熱心校友出錢出力，因而辦得風生水起，去年底有個學商的朋友，返台參加大學畢業五十周年同學會，兩千多元的飛機票，竟然可以向主辦同學的公司報銷，在台灣四天三夜的集體旅遊，也由這個事業有成的同學全部埋單。

摯友從小就是學校風雲人物，在聯合國 工作，她答應自美返台，專程參加小學畢業五十周年同學會時，大家都很感動。有個開印刷廠的同學，還把他們的小學畢業照放大製作成看板，橫幅寫著「歡迎聯合國大使」綁在車頂，幾個男生相約，從台北開到桃園機場接機。

看板團體照中她的大頭照，特別用紅筆圈起來，引得機場旅客好奇詢問：「這個圈起來的人，失蹤了嗎？」當時正好在場有新聞嗅覺敏銳的記者，靈機一動，就地取材，跟他們訪談後，立刻寫成一篇報導，次日登在報紙上。

另外有個朋友參加同學會，竟然譜成黃昏之戀，話說這個朋友因為熱心公益、正直豪爽，中學六年一直擔任班長，班上有個比她略矮、行事低調的男生，雖然一直暗戀她，卻因朋友光芒萬丈而不敢高攀。畢業後大家各自男婚女嫁，沒想到去年初在同學會重逢，喪偶的男生發現朋友也已寡居，於是四處打聽朋友的電話號碼，請求加她微信 ，真情告白話當年。

朋友發現士別三日，真得刮目相看，當年默默無聞的男生已經搖身一變，成為到處應邀講學的知名經濟學教授，不但沒有當年的木訥，還口若懸河、風趣幽默，故而最近決定與他攜手共度餘生。

還有我那得了憂鬱症的好友，因為痛不欲生，被愛子帶回台灣療養，我致電留言和寄發的電郵都如石沉大海，網上找到她參加小學同學會的視頻，我給版主留言，請轉告我在找她，也沒下文；沒想到有個我們共同的朋友，因為看到我投諸報端思念她的文章，竟然也找到這個視頻，且留下他的私人聯絡電話，我收到YouTube通知後，立刻致電，因此得以跟大學團契老友線上「重逢」。

事實上也有人不願意參加同學會，免得同學問起近況，乏善可陳，徒然相形見絀，當我跟在高雄教過的班級重新聯繫上之後，看他們傳來歷次同學會的合照，好奇怎不見當年一開口，就讓全班捧腹大笑的班寶？學生說自從她在情場受重挫後，性格劇變，從此不跟同學來往。

諾貝爾文學獎得主莫言的新作「同學」說的好：「找一個理由，去和同學見一面，不管混得好還是混得孬。」人老切忌閉關自守，各人頭上一塊天，同學相聚，不攀比，不嫉妒，也不自憐，何不開開心心跟大家一起懷念年輕的歲月，彼此交換訊息，迎向時日有限的未來。