有一次，送小孫女上踢踏舞課，在小朋友的一片踢踏聲中，讓我想起上初中時，我有一位很會跳踢踏舞的李老師。李老師平日負責學校的訓導工作，同時也是我們男女童子軍隊的領隊老師，我除了在李老師教導下，學會紮營、野炊和辨識星座之外，在兩次護照遺失的緊要關頭，我會想起李老師曾經叮嚀過我們的話：「遇到問題時，不要慌張，應該先把心定下來，慢慢剝繭抽絲，理出頭緒來。」這也讓我順利找回護照。

讀高中時，從兩位老師身上獲益匪淺，一位是教我們平面幾何的林老師，他不僅教我們如何靈活運用補助線來解題，還鼓勵我們試著用多向操作的方式來思考題目。每當我在生活或工作上遇到瓶頸時，我都會想到他所說的話：「試著多方面來審視問題的前因後果，從中找出合理的方法解決問題。」

另一位讓我獲益匪淺的老師是教我們本國歷史的殷老師，殷老師會用適切的歷史典故，為我們把各個朝代歷史，有系統地貫穿起來。他寫得一手漂亮的板書，每次上他的課時，我都會跟著他在黑板上的筆畫，依樣畫起葫蘆。

或許是受殷老師的影響，讓我更加喜歡寫毛筆字，退休 後，有了足夠時間重新開始我的書法 愛好。這次，我有機會上華府 知名書法家毛老師的書法課，也曾在他一對一的指導下學習過；毛老師讓我認識了「蠶頭」、「雁尾」和帶領我進入「魏碑」的殿堂，在他的影響和長時間碑體的浸潤之後，我現在正在學習和享受「行書」的揮灑自如。

我很感恩，在我的人生中能夠遇到這些恩師，經由他們的教導和引領下，讓我能面對生活中的重重關卡和享受書法世界的美好。