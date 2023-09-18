印度 是遙遠國度的文明古國，二○○七年我與所屬教會的醫療團隊，男女老少，浩浩蕩蕩二十幾人，從舊金山機場起飛，在香港、新加坡 轉機，旅途勞頓，三十多小時後才降落在有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bangalore），開始為期二周的醫療營。

印度於一九四七年獨立後成為聯邦制國家，由二十八邦與八個聯邦屬地組成，是世界人口最多的民主國家。此行我們主要待在印度最南的泰米爾納德邦（TamilNadu），百姓是泰米爾人，講古老的泰米爾語，這是官方語言之一，印度至今並沒有統一的國家語言。

我們首先由班加羅爾搭過夜火車到西瓦卡西（Sivakasi），此城鎮以鞭炮和火柴工廠而聞名，占全國百分之七十的生產量，因此晚上常放煙火來歡迎我們。之後，我們來到達馬普里（Dharmapuri），這是位於泰米爾納德邦西北部的一座城市。

為了融入當地人，入境隨俗，女團員都自備紗麗（Saree/Sari），這是印度最傳統的服飾，聽說公元前兩千八百年起源於印度河流域。皮膚黝黑的我，穿著色彩鮮豔的紗麗，本地婦女常把我當自己人談天說地，有趣的是印度人講話，頭常會左右搖晃，來表達「是」或「了解」。

醫療營的服務對象是達利特人（Dalit），屬於種姓制度（Caste）的最低階層，被定為不可接觸（Untouchable）；醫療營天天大排長龍，從早忙到晚，我不是醫生、護士、藥劑師，因此被分派到禱告站；病人看完醫生、領了藥後，會到禱告站，來的人中有瞎眼、跛腳、癌症 、愛滋病患者等，令人憐憫之心油然而生，禱告是上帝的賜福，將福恩傳給人，我樂此不疲。

印度人重儀式，我們所到之處，人人披掛花環視為貴賓，並有小女孩表演傳統舞蹈，隆重歡迎；印度人也好客，家庭拜訪總被熱情款待，賓主皆歡；來此之前，我已愛吃印度食物，尤其香噴噴的烤餅（Naan），來印度後，薄餅（Dosa）再加一杯奶茶（Chai）即是我的早點美食，天天吃印度餐，喜樂滿盈。

金奈（Chennai）是泰米爾納德邦的首府，舊名為馬德拉斯（Madras），被評為印度最安全的城市之一。醫療營全部結束後，我們來此旅遊，犒賞團員們的辛勞。到印度最大的海灘MarinaBeach，長約十二公里，歡樂戲水，享受陽光，放眼望去是孟加拉灣，美景當前，聖雄甘地雕像是此熱門景點之一。

聖多馬大教堂（St. Thomas Cathedral Basilica, Chennai）是耶穌的使徒多馬長眠之地，其將福音遠傳到金奈。教皇保羅二世曾於一九八六年蒞臨此教堂，二○○四年被定為國家聖殿。團員們心懷感恩，能親自踏在歷史悠久，遍滿先賢腳蹤之地，也為我們的印度之旅畫下美好句點。