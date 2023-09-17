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率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

手足之情

珍妮

今年暑假，女兒一家四口回來度假，一年未見，兩個外孫又長大許多，也懂事許多。聰明伶俐的外孫女快八歲了，活潑好動；胖嘟嘟的外孫已三歲，憨憨的，總是跟在姊姊背後，亦步亦趨，學姊姊的樣。二人相處得很好，偶爾會為了一個玩具或一些糖果，爭執不下，但最後做姊姊的還是讓步，息事寧人。

這天一家人坐下來吃晚飯，外孫在客廳茶几上看見一顆巧克力糖，拿來要他媽媽幫他剝開包裝。媽媽說不可以，並解釋說要吃完飯才能吃。外孫執意不肯，堅持立刻要吃，媽媽把糖沒收了，小外孫開始又哭又鬧，不但不肯上桌吃飯，還躺在地上打滾。

我這做外婆的，看在眼裡忍不住插嘴說：「小娃兒不聽話，打下屁股就好了。」女兒看了我一眼，連忙說他們不體罰孩子的；我笑著回答：「沒事，我只是隨便說說好玩，別當真。」哭鬧一陣，連哄帶勸，小傢伙勉勉強強吃了幾口飯，媽媽還是把糖給了他。

第二天晚間，女兒和女婿有應酬，拜托外公、外婆當保母。臨出門前，外孫女抓著媽媽在旁邊說著悄悄話，原來她要媽媽對我說清楚，擔保不會責罰弟弟。沒想到昨晚那一幕，年紀小小的她卻牢記不忘，一心要保護好自己的小弟弟，姊弟情深，令人感動。

聯想到自己，有幸能有一對兄弟，互相關愛、扶持，這幾十年來雖然各住東西岸，不常見面，但心中總記掛著彼此。六月中，曾飛去西岸探親，受到哥哥、嫂嫂及弟弟、弟媳的熱情款待，賓至如歸，過了一個很溫心、愉快的假期。

我常想兄弟姊妹不在多，懂得尊重和珍惜對方，那就是人生最難得的福氣。

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