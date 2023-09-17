天有不測風雲，人有旦夕禍福」，今年禍事特別多。三年的新冠疫情 過了，都沒惹到我，沒想到風光明媚的人間五月天，會碰觸到後院的毒葛（Poison Ivy），從手腳開始發癢、潰爛、結痂到脫下舊皮換新皮，日以繼夜心神不寧、痛苦折磨，困擾了我一個多月。

那天下午，趁著初春不熱不冷的好天氣，想整理雜亂的後院。去家得寶（Home Depot）園藝部買了兩袋紅木屑，把花園的雜草清除乾淨了，鋪在花圃上，一則好看，二則可護住花木根部；又把掉落滿地的殘枝枯葉收集丟棄、忙了一下午，整個冬天沒整理的後院，煥然一新，又恢復欣欣向榮的景色。

天色有點晚了，正準備休息，瞥見轉角圍籬上，不知何時爬滿了藤蔓。後院中間原來有一棵山裡紅（Crab Apple），每年春季滿樹開的紅心白瓣小花，燦爛好看；後來樹底爬上藤蔓，密密實實把樹幹圍住，我沒在意；過幾年，蔓藤愈爬愈高、愈裹愈密，樹枝末梢開始一段段枯萎。去年冬天，驚見整棵樹已枯死；今年春天，後院中間再也沒有一把美麗的花雨傘；秋季，也收不到酸酸甜甜的山裡紅，心中很是悵然。

這個痛苦回憶霎時浮上心頭，為免後患，當機立斷，決定把圍籬上這一片藤蔓扯完再收工。戴上花園手套，找個矮梯，拿個大垃圾袋，從下到上將藤蔓一一扯下，塞進垃圾袋裡。工作了十多分鐘，藤蔓扯了大部分，突然覺得手臂皮膚裸露處，像被火燙了一樣開始發熱，覺得可能是給毒蚊子叮了，不以為意，繼續趕工，想在天黑前把藤蔓扯完。

完工後把工具整理好，準備吃晚飯時，發覺手臂和小腿火辣辣地連成一條條紅斑，開始發癢。看到紅腫狀況，我知道不妙了，一定是接觸到曾聽說過的毒葛，趕緊到浴室替手腳沖冷水，沖了幾分鐘才沒那麼火熱，搔癢也退了些，只有嚇人的大片紅腫依舊。

晚上躺在床上睡覺，精神鬆懈下來，手腳的火熱又現，伴隨癢到心坎的無比奇癢，左手撓右臂，右手撓左臂，愈癢愈撓、愈撓愈癢，小腿也來湊熱鬧；除了癢，身體也發燒，再也睡不著，又起床沖冷水，把火熱和奇癢壓下去，一個晚上就這樣反反覆覆、睡睡醒醒直到天亮。

第二天一早，迫不及待去住家附近的診所看醫生。「毒葛惹的禍，」醫生一看就知道，接著說：「幸好你用冷水沖洗，洗掉一部分毒漆酚（Urushiol），否則更嚴重。」手臂挨了一針「地塞米松」（DXMS） 類固醇，拿了止癢軟膏（Poison Ivy Itch Cream）返回，隔兩個小時紅腫處塗一次，第二天火熱和搔癢才緩解了些。

隔幾天，皮膚紅腫處生出許多小水泡，一抓就破，還流出膿水；又過了兩個多星期，潰瘍處結痂；又過一周，乾了脫落，幼嫩的新皮長了出來，症狀才完全解除。

我到Google 查詢，知道馬里蘭州 有三種毒藤：毒葛（Poison Ivy）、毒橡樹（Poison Oak）、和毒漆樹（Poison Sumac）。到後院圍籬檢查，果然看到又稱「三葉毒藤」的毒葛，它的特徵是：「有三片葉子，一片向前，兩片在左右後邊、葉緣成鋸齒狀、莖部泛紅。」仇人相見，分外眼紅，為絕後患，我立刻換上長褲、長袖、戴上密密實實的花園手套，全副武裝，小心翼翼逐一將毒葛扯下，並封進垃圾袋裡。又去「家得寶」買回專殺毒藤根部的除草劑，全面噴灑了一遍。

從沾染了毒葛皮膚紅腫搔癢開始，到身體恢復原狀為止，前後折騰了一個多月。漫長的夏季正是毒葛瘋長時期，這痛苦的經歷記錄下來，想提醒大家，整理院子時要注意，認清毒葛的形狀，不要沾了它的毒液。