在美國申請大學時，除了學科成績要好，還要參與很多課外活動，才能夠在申請時進階加分，以提高入學機率，所以小孩在讀高中時，要盡可能妥善利用暑假，參加校外活動或是夏令營。兒子高中十年級開學後，老師發了一份資訊給學生，這是老師搜尋後整理出來，推薦給學生的暑假各種活動及夏令營。

我們幫兒子逐一上網查詢細節，其中有一項較為吸引人的是COSMOS夏令營，COSMOS是簡稱，全名是「加州數學與科學暑期夏令營」。這是由加州州政府出錢主辦的夏令營。加州總共有十所加州大學 ，州政府挑出了四所加州大學，每所大學承辦約略十二個項目，所有項目都是先進的數理科技項目，而且是學校沒有教的科目，分別有海洋生物、醫學 、機器人、半導體、人工智能 。

我把蒐集到的所有資料交給兒子，兒子對於在加大聖塔克魯茲的一項活動特別有興趣，是「電腦遊戲設計」課程，兒子對玩電遊很有興趣，也因此看到電遊設計就很著迷，一心一意想要申請。申請COSMOS夏令營必需要寫兩篇文章，第一篇是自傳，第二篇是為何要申請這個項目？同時要附上成績單，還要學校老師的推薦信，很幸運地，兒子被錄取了。

我們送兒子去夏令營，這所大學的校園，美麗得令人捨不得離開。學校依山傍水，不遠處就是海灘，校園在一片森林中，山林美景令人心曠神怡。車子開進校園後，看到十幾隻悠閒的梅花鹿在校園倘佯，我們開得很慢，深怕驚擾到鹿群。校園內綠意盎然、古木參天。學生吃住都在宿舍，方便集中管理，在四星期的時間裡，夏令營要訓練這些高中生，度過有紀律的團體生活，以適應日後大學校園生活。

這所大學的電腦系非常特殊，有設置電腦遊戲研究所，這是很先進、也很新鮮的系所，電腦遊戲竟然成為學術研究的科系。兩位講師就是電遊研究所的博士生，另外還有兩位助教，學生必須在四個星期內，學會電腦編碼語言，每兩個人為一組，要寫出一套電腦遊戲。

課程安排非常緊密、節奏快速，要把一群從沒接觸過電腦編碼的高中生，用快速方式讓他們寫出一套電遊。學生們每天吃完晚飯就回到教室，興致盎然地發揮創意，認真去創造電腦遊戲。每個周末，學校都安排校外參訪和遊樂節目，他們玩得不亦樂乎。

到了結訓那一天，家長們被邀請到教室觀看成果發表。助教把每一組學生設計的電遊展示在大螢幕上，電遊中還有不少聲光效果。講師告訴我們，一個電腦遊戲的組成，除了電腦編碼之外，還包括物理、數學、座標轉換、3D影像、美術設計、影片剪輯，需要很厚實廣泛的科技知識和對專業的瞭解。

兒子參加過這個夏令營，對於申請大學會有很強的加分效果，尤其是去申請加州大學；夏令營也些微改變兒子的想法，他從玩電遊，深化培養出對電腦科技也感興趣，當他申請大學時就是主修電腦系，如今，他已經是矽谷科技公司一名優秀的電腦工程師。