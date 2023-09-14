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「老忠實」間歇噴泉

秦博瑞

「老忠實」（Old Faithful）是美國黃石國家公園一座間歇噴泉，它以準時噴發聞名遐邇，它是黃石公園內最具特色的景觀之一。遊客們能親臨其景，看它那聲勢浩大、波瀾壯闊、按時噴發的壯麗美景；忠實可信的噴泉還需要守時的遊客來觀賞，才不辜負它準時激烈噴發。

十多年前，兒子利用假期，開車帶我們去黃石國家公園旅遊。在去之前，我們做好了功課，擬重點去參觀的景點，一一排名記在旅遊備忘錄上，把「老忠實」噴泉列在首要景點，大概記下了它每次的噴發時間，因為它最講信用、最守時，絕不會讓遊客失望。

我們到那裡時，先去了遊客中心，看到牆上掛著示意噴發時間的特殊鐘錶，上面顯示十五分鐘後即噴發一次。哇！我們來的正是時候，便迅速趕到現場，此時那裡已有許多席地而坐、翹首以待的遊客了。

我們找地方剛剛坐下，就隱隱感覺到似地動山搖，同時又聽到了雷霆萬鈞的轟隆響聲，緊接著便看到了一團雪白的巨型水霧騰空而起，持續約有四、五分鐘。雪白的水霧，被風吹到了天空，在湛藍的天空下，一塵不染飄來飄去，恰似想像中的女神當空飛舞。這種極具美妙神祕的瞬間，吸引眾多遊客歡呼跳躍，叫好聲與鼓掌聲不絕於耳，同時還響起了拍照的喀嚓聲。

觀賞完老忠實間歇噴泉，在回家路上，我感悟到大自然的美妙，世人若少些爾虞我詐，多些友愛誠信，那該有多好。

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