最近遷居到一處既幽靜且充滿大自然美的環境裡，這一直是我所期盼的夢想家園，院子占地超過一英畝，偌大的園子裡有上百棵樹木，將房舍圍成一個與世隔離的世外桃源。從初春開始，百花輪流綻放吐露芬芳，每日都有五顏六色的鳥類、松鼠、兔子、狐狸與梅花鹿群造訪，滿布生機，好不熱鬧。

夏日炎炎，我愜意地躲在屋內享受清涼冷氣，看著窗外忙碌的園丁們坐在割草機上，他們穿著長袖衣衫，頭頂了兜帽，手上還戴著手套，穿梭在草坪上，我不禁想起一些阿拉伯人在酷熱陽光下卻穿著長袍戴頭巾的畫面。我以為他們的穿著都是為了同一種抗熱的目的，暗笑不知園丁們是怕熱還是怕曬黑，卻不懂得把握機會享受陽光與新鮮自然的空氣。

突然看到市政廳發來通知，要我們將大風吹落的殘枝與樹葉，集中至街道兩側以便清道夫前來移除，於是我開始安排，準備接受大自然的洗禮並享受體力勞動的快樂。第一天，趁著傍晚空氣清涼，我穿著短衫和短褲，推著一個大塑膠桶子，撿拾草坪上的枯枝與落葉，直到天黑，只清理了半個院子，腿上和手臂上卻被可惡的蚊蟲叮咬出十數個小紅包，搔癢難耐，真令人氣惱。

第二天，我換上了長褲和一件薄長衫，繼續做那尚未完成的工作，將一桶桶的殘枝落葉在路邊堆起一落落小丘，頗有成就感。

我帶著滿身汗水，走向院角最偏處，這裡還有一些枯枝沾滿泥濘，想必掉落已久。然而，當我抓起殘枝丟入塑膠桶時，突然在背上產生無數個針刺的感覺，隨後我看見有一群大黃蜂從枯枝下的泥縫裡竄出。原來我在無心之下，侵犯了牠們的藏身棲息之地。

看著每隻蜂體被一圈一圈黃黑相間的紋路裝飾著，好像是一組奮不顧身的敢死隊員，塗著自然的偽裝向我衝鋒螫來。感到大事不妙，心頭一涼，腦中一片空白，我本能地立即撤退向屋內奔去。我一邊跑，還一邊用手拍掉叮在手上、頭上、和脖子上的大黃蜂。

仔細查看，全身上下被螫了十餘處，皮膚紅腫，還帶著椎刺刀割般灼燒疼痛。這飛來横禍可真是青天霹靂，猶如末日魔咒，緊張之餘，趕忙上網搜尋應對之策，又打電話向有經驗的朋友請教。

我遵從建議，立即進浴室把所有被蜂螫的傷口徹底用肥皂清洗，然後再以醋及小蘇打擦拭，希望能藉醋酸減緩蜂毒的作用。之後，使用抗組織胺藥（Benadryl）的噴劑與口服藥避免過敏 反應。當夜，傷口疼痛不已，難以入眠，連強效的止痛藥也無濟於事，最後才發現使用冰敷竟能夠比較有效地緩解疼痛。所幸，我沒有發燒，也沒有其他不適的徵狀，所以只是嚴密觀察，不打算進急診。

到了第二天下午，疼痛點開始變得既癢又痛，非常無奈，被蜂螫處冒出一個個小白點的膿頭。為了避免發炎，在傷口處塗上優碘；又過了一天，不適的感覺卻頓然消停，完全康復應是指日可待。暗暗慶幸我只有小災而無大礙，也許是所謂的「重罪輕受」，該為自己的草率和無知付出代價。

不經一事，不長一智，此時，回想起那些坐在割草機上的園丁們，我才意識到他們如此穿著，必定基於自己的生活經驗與智慧，他們大概也曾經歷過類似遭遇吧！

此次經驗也教我體會到，在大自然裡雖有許多美好事物，但也有一些容易被忽略的危險，我益發感覺自己的渺小卑微，在生活中更須審慎戒懼，多多學習，並身懷對自然的敬畏之心。